Boxe : Canelo Álvarez : « Il y a beaucoup de risques dans le combat contre Makabu, mais j’aime ça »

Canelo Álvarez lors d’un combat. .

Saúl Álvarez a eu une carrière pleine de défis et pour 2022 il ne fera pas exception, car son équipe de travail composée de Eddy Reynoso chercher à faire un combat contre Ilunga Makabu, où il passerait au cruiserweight. Sur ce, Canelo a assuré que ce serait très risqué, mais qu’il aime l’idée.

« Il y a beaucoup de risque, imaginer que prendre un kilo c’est beaucoup en boxe, Imaginez maintenant que 15 kilos vont être un risque important, mais j’aime ça », a-t-il commenté à TV Azteca.

Il a déclaré qu’il se sentait bien dans ce qui semble être le meilleur moment de boxe de sa carrière : « Oui, je me sens au mieux comme je l’ai dit et je sais que je peux continuer à apprendre et continue d’avancer en établissant mes qualités, mais je me sens à mon meilleur sans aucun doute. »

Il a conclu qu’il s’agit d’un défi très important dans sa carrière : « Voyons ce jour-là, c’est définitivement un défi majeur de gagner 32 kilos, c’est un défi majeur pour ma carrière, mais nous verrons ce jour-là comment se déroulera le combat. »

PHOTO : .