Boxe : Canelo Álvarez : « Je vais mettre KO Plant en moins de huit rounds »

El Canelo intensifie le combat contre Plant le 6 novembre. PA

Saúl Álvarez affrontera Caleb Plant le 6 novembre, dans un combat que le Mexicain voit avec une conclusion encore plus rapide que contre son dernier rival, Billy Saunders.

Le champion mexicain a promis de gagner d’une manière retentissante et impressionnante le 6 novembre à Las Vegas.

« Je vais assommer ce gars en moins de 8 rounds, c’est facile ! » Canelo a dit dans un entretien avec Brian Campbell et Luke Thomas, présentateurs de programmes Kombat du matin

Le boxeur de 31 ans a expliqué pourquoi il pense qu’il battra Plant en 8 rounds: « Je sais ce que je dois faire, je le connais » a déclaré lvarez, « C’est un bon combattant, mais Je connais mes capacités et je sais que mon expérience sera déterminante«

Il y a moins d’un mois, Canelo Álvarez frappe l’usine de Caleb au début de votre conférence de presse d’introduction. Le plan poussé mexicaint, ce qui a fait perdre l’équilibre aux Anglais et, Lorsqu’il est revenu, il s’est approché d’El Canelo et a tenté de le frapper.

Álvarez a réussi à esquiver le coup tiré par Plant, et rapidement poing retourné, blessant l’Anglais près de son œil droit. Enfin, le boxeur Jalisciense a minimisé ce qui s’est passé lors de son entretien avec Brian Campbell et Thomas et a expliqué qu’il avait décidé d’agir ainsi parce que l’Anglais passa la ligne parce qu’il parlait de la mère du Mexicain.

Ne parle pas de ma mère. pic.twitter.com/f1HQlEfUUE ? Canelo Alvarez (@Canelo) 21 septembre 2021