Boxe : Canelo Álvarez, la cible d’Oleksandr Usyk chez les cruiserweight

Canelo Álvarez est dans le viseur des meilleurs combattants du monde. .

Selon Bob Arum, Canelo Álvarez et Eddy Reynoso ont manifesté leur intérêt pour un match contre Artur Beterbiev et Joe Smith Jr. Le champion absolu des super-moyens est déjà à la recherche de nouveaux défis et il semble que ceux-ci soient destinés à être trouvés dans des catégories de poids plus élevées. Celui de Guadalajara a déjà été champion des mi-lourds lorsqu’il a atteint KO Kovalev en 2019, mais il a laissé des affaires inachevées dans la quatrième catégorie dans laquelle il a régné.

Pendant longtemps, ils ont essayé d’affronter deux prétendants puissants comme Canelo et Beterbiev. Ce dernier a été plus que disposé à exposer ses deux ceintures de championnat. Cependant, Le Mexicain a sérieusement envisagé d’affronter Ilunga Makabu, pour aspirer au titre de champion du monde cruiserweight. Même le World Boxing Council (WBC) a déjà donné son feu vert à Álvarez pour être le candidat officiel tant que ce combat est clos dès que possible.

Cependant, il y a un combattant avec lequel Canelo aurait certainement plus de mal à gérer. Il s’agit de Oleksandr Usyk, qui a battu Anthony Joshua l’été dernier et il a trois titres poids lourds en sa possession après avoir été auparavant le roi absolu du croiseur.

Personne ne semblait compter sur le gaucher ukrainien dans cette équation, mais il a lui-même exprimé qu’il serait intéressé : « Canelo est un gars attirant. S’il veut boxer avec moi au cruiserweight, alors je peux retourner dans cette catégorie. », a-t-il assuré. Bien entendu, Usyk n’assisterait pas à ce duel historique à moins qu’une demande ne soit satisfaite : « Mais à condition de garder mes ceintures poids lourds car mon idée serait de revenir à ce poids plus tard ». Verrons-nous un combat entre le champion absolu des super-moyens et l’ex-monarque du croiseur, ainsi que l’actuel champion des poids lourds ?