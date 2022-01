Boxe : Canelo Álvarez, le roi de la boxe en 2021

Canelo a terminé 2021 comme le meilleur combattant de la planète. @Canelo

Quelque chose se passe avec Saul ‘Canelo’ lvarez, le combattant mexicain qui est sorti de 2021 comme le meilleur boxeur livre par livre du parcours et avec les quatre ceintures qui l’ont proclamé champion incontesté des super-légers. Ses victoires, son palmarès, sa façon de procéder devraient faire l’unanimité pour une carrière déjà historique. Cependant, nous sommes confrontés à l’athlète typique qui est mis des buts. Ou le niveau des rivaux ou la façon d’obtenir les victoires… Cela n’aide pas non plus que sa seule défaite, en 58 combats, ait été contre Floyd Mayweather. Le charisme de Canelo s’est heurté aux critiques acerbes des Nord-Américains: « Il peut choisir qui il veut combattre. Tout le monde l’a vu ici. Il avait presque 40 ans quand j’ai battu ce gars. bien. »

Et, comme l’ont fait d’autres ennemis de Canelo, il a puisé dans l’ombre du dopage et de la qualité de ses rivaux, quelque chose qui semble le hanter : « Canelo est l’un des meilleurs, mais il n’est pas le seul et ne parler que de lui n’est pas bien. Nous sommes toujours ‘Canelo, Canelo, Canelo’, ‘stéroïdes, stéroïdes, stéroïdes’… Nous ne savons pas vraiment tous les combattants qu’il a battus et s’il aurait pu être propre dans bon nombre de ces combats. Nous sommes ‘Canelo, Canelo, Canelo’, mais allez mec, ce gamin était un morceau de gâteau. «

La réalité est que Canelo a signé un 2021 impeccable, à la hauteur des meilleurs boxeurs de tous les temps et avec tout un pays comme le Mexique, avec une grande tradition de boxe, s’est rendu à ses pieds. Les audiences, si importantes pour déterminer le volume d’affaires et les sacs des boxeurs, ne lui ont pas non plus tourné le dos. Le 8 mai, toujours avec la pandémie, son match avec Billy Joe Saunders a battu le record de participation à un événement de boxe. 73 126 âmes sont apparues au stade AT&T à Arlington, au Texas, brisant la barrière d’un autre combat mythique : 63 352 fans se sont réunis au Superdome de la Nouvelle-Orléans pour assister au deuxième combat entre Muhammad Ali et Leon Spinks, en 1978.

Canelo a commencé 2021 avec la défense forcée de ses trois ceintures en super poids léger. Il l’a fait contre le turc Avni Yildirim en février, au Hard Rock Stadium de Miami, en Floride. Le Turc n’a duré que trois tours. Au quatrième round, il n’est même pas sorti boxer.

En mai, le jour du record de fréquentation susmentionné, il a de nouveau donné une master class. Il a soumis Billy Joe Saunders à une punition sévère pendant huit rounds. Canelo lui-même était conscient des dommages causés, car en route pour le neuvième tour, alors que les micros de la télévision reprenaient, il prévient son équipe : « Il ne va pas sortir. Son œil est brisé. » Donc c’était ça. Il n’y avait pas d’attente pour que la cloche sonne. Il n’y avait aucune chance que Saunders apparaisse.

Le 6 novembre, dans un autre lieu mythique, le MGM de Las Vegas, Canelo clôturait sa fantastique trilogie. Encore une fois, par KO. Encore une fois avec une gâche de coups et un répertoire époustouflant. A renversé Caleb Plant au onzième round, Il a attendu qu’il se lève puis a déclenché la tempête sur lui jusqu’à ce que l’arbitre soit contraint d’arrêter le combat. Enfin Canelo a réalisé son rêve. Depuis cette nuit-là, les titres du World Boxing Council (WBC), de l’Association mondiale (WBA), de l’Organisation mondiale (WBO) et de la Fédération internationale (FIB) sont en sa possession..

A l’ère des quatre ceintures, il fait déjà partie du groupe de ceux qui ont été ou sont des champions incontestés aux côtés de Bernard Hopkins, Jermain Taylor, Terence Crawford, Oleksandr Usyk et Josh Taylor. Une telle trajectoire a fait tomber sous son propre poids l’une des récompenses les plus appréciées de ce sport, le boxeur de l’année..

Le magazine ‘The Ring’, la grande bible de la boxe, l’a publié il y a quelques heures à peine. Canelo et son entraîneur légendaire, Eddy Reynoso, ont été récompensés comme le meilleur de l’année. Les combattants préparés par Reynoso n’ont pas perdu un seul combat en 2021. Il y avait donc peu de choses à discuter sur ce complot. Eddy, comme son élève, a également été le meilleur.

En réalité, ce qu’ils ont réalisé est un défi qu’ils se sont fixé en 2020 et qui, curieusement, n’a été possible qu’après avoir été libérés en novembre de la même année du plus gros contrat qu’un athlète ait jamais signé. Le Mexicain était lié à Golden Boy Promotions et avait signé un accord avec la plateforme DAZN à raison de 365 millions de dollars pour cinq ans, pour un total de 11 combats.

Comme cela arrive souvent dans des cas comme celui de Canelo, des athlètes autodidactes presque de génération spontanée, une partie de leur façon de voir la vie est marquée par leur enfance. Le garçon qui vendait des glaces vit maintenant à San Diego et est le roi du monde. Ces jours-ci, nous l’avons même vu à Monterrey, au volant d’un camion chargé de jouets pour enfants. Malheureusement, il ne traîne pas dans la maison autant qu’il le voudrait. Il a été contraint de quitter son pays natal lorsque son frère a été kidnappé en 2018 et a lui-même négocié leur libération pendant trois jours, juste avant un combat., entre les pesées et les conférences de presse. Il ne faisait pas confiance à la police.

La base de ce qu’elle est aujourd’hui, comme il le dit, vient de son enfance : « J’aidais mon père à faire les glaces, à faire les neiges et à approvisionner tous les glaciers à l’âge de cinq ans. A sept ans j’allais jusqu’à les camions pour vendre des palettes. J’en suis fier car c’est quelque chose qui m’a appris à travailler et à être responsable dès mon plus jeune âge.« Aujourd’hui, il a beaucoup de luxe à portée de main, mais tant que son éthique de travail restera intacte, il y aura un champion.

En 2022, des défis dignes de votre légende vous attendent. Ou défendre ce qui a déjà été réalisé ou reprendre du poids pour continuer à grossir un chiffre qui mérite peut-être un peu plus de respect.