Boxe : Canelo Álvarez n’exclut pas de se battre contre Errol Spence et les frères Charlo : “Pourquoi pas ? Je veux être le meilleur”

Saúl ‘Canelo’ Álvarez envisage de jouer contre Errol Spence, David Benavidez, Jermall et Jermell Charlo. .

Saul ‘Canelo’ lvarez cherche à unifier les ceintures et à devenir le champion incontesté à 168 livres. Avant le combat contre Usine de Caleb du 6 novembre le Mexicain a été interrogé sur ses prochains défis ; où le tapatío n’excluait pas la possibilité d’affronter Errol Spence.

Au milieu des déclarations aux médias, Álvarez a déclaré que dans sa quête pour être l’un des meilleurs de l’histoire, Il pourrait combattre des combattants importants comme Jermall et Jermell Charlo ou David Benavidez. Cependant, il a réitéré qu’il essaierait d’abord de prendre l’avantage contre Plant.

“Pourquoi pas? Je suis heureux d’être un agent libre et de combattre qui je veux. Il a beaucoup de boxeurs (PBC) et je peux les affronter (Charlo, Benavidez et Spence). Je veux être l’un des meilleurs “; mentionné après la conférence de presse avec ‘Sweet Hands’.

De même, celui considéré de loin comme le meilleur livre pour livre a décidé qu’après le duel, il analysera avec son équipe quelle est la prochaine étape pour 2022 : “Notre objectif à court terme est de nous unifier et nous verrons ce que propose Eddy (Reynoso). En tout, il y a la possibilité de faire un grand combat pour le peuple. Bien sûr qu’il peut y avoir (un duel contre Benavidez)”, a-t-il condamné.