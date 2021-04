Boxe: Canelo Álvarez: “Oscar de la Hoya n’est pas Golden Boy, il ne se soucie que de boire”

Canelo Álvarez parle du procès qu’il a intenté contre Golden Boy et DAZN. .

Saul Álvarez n’a pas eu une 2020 très active sur le ring en raison de blocages et les conflits qu’il a eu avec Golden Boy et DAZN par les rivaux auxquels il a dû faire face, dans la mesure où il les a traduits en justice pour pouvoir sortir du contrat qu’il avait avec eux.

le Le combattant mexicain était sincère dans une interview avec In Depth Graham Bensinger dans lequel il a révélé que le problème avec Golden Boy s’aggravait en raison d’Oscar de la Hoya et son manque d’intérêt pour les boxeurs.

«Je n’aime pas parler des gens, j’ai toujours été très fidèle. J’ai toujours été avec Golden Boy. Óscar de la Hoya ne fait rien dans Golden Boy, il s’inquiète de boire et en marchant dans d’autres choses. Les décisions sont prises par d’autres personnes. Quand Richard Schaefer a quitté Golden Boy, il a emmené tous les combattants à PBC, il voulait m’emmener aussi et j’étais le seul à rester à Golden Boy. Plus tard, j’ai compris pourquoi ils étaient tous partis. Ceux de Golden Boy veulent juste voir leurs avantages et non les combattants. Il n’y a pas de loyauté, ils ne le savent même pas. “

Canelo a répété que le problème était que Golden Boy n’a négocié que pour obtenir un avantage économique pour eux et que le boxeur est sorti avec moins de profit, situation qui s’est produite avec son combat avec GGG.

«Nous avons eu un procès à Miami que je savais que nous allions gagner parce qu’ils mentaient. C’était autre chose, je me bats pour ça, mais si je me bats avec GGG ou Mayweather, c’est pour négocier, ce ne sera pas le même montant. Golden Boy avait déjà assuré à DAZN que j’allais me battre pour GGG avec le même montant. “

le Un combattant mexicain a pu se séparer des deux sociétés après avoir remporté son procès à Miami l’année dernière et maintenant il est le seul à négocier ses combats et ses gains.

«Il gagnait plus maintenant qu’avec le contrat qu’il avait avec eux. Je suis dans mon moment et je dois profiter de toutes les opportunités, car les gens ne verront pas à votre avantage. Alors j’ai gagné moins, je ne vais pas les laisser dire combien. C’est la meilleure chose que j’ai faite dans ma vie, parce que je peux le faire si je le voulais, je règle les combats pour moi-même. “