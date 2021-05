Boxe : Canelo Álvarez passe aux jeux vidéo et apparaîtra dans le eSports Boxing Club 2021

Cnaelo Álvarez passe aux jeux vidéo et apparaîtra dans le eSports Boxing Club. ESBC

Saul ‘Canelo’ lvarez maintenant, il va s’aventurer dans le monde des jeux vidéo. Le meilleur livre pour livre sautera dans une nouvelle facette et deviendra à plusieurs reprises le nouveau acquisition d’eSports Boxing Club, le célèbre jeu qui remplace Fight Night et sortira prochainement.

A travers une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux par ESBC Game, la participation du Mexicain a été confirmée. De cette manière rejoint des combattants comme Muhammed Ali ou Julio César Chávez, qui seront également des personnages éligibles.

Pour sa part, la date de lancement est convenue pour cette année, cependant ce sera dans les semaines à venir quand les informations pour la prévente seront publiées et comment les fans de boxe peuvent l’acquérir.

le Le jeu ESBC sera disponible pour PC, Xbox One et Series ; en plus des PlayStation 4 et 5. A noter également que les utilisateurs pourront faire une carrière importante dans la boxe, de ses débuts en tant qu’amateur à sa quête pour être l’un des meilleurs de la planète.

Parmi les combattants qui seraient présents dans le jeu vidéo, en plus d’Álvarez, les suivants se démarquent : Julio César Chávez, Juan Manuel Márquez, Claressa Shields, Muhammad Ali, Héctor ‘Macho’ Camacho, Vitali Klitschko, Sugar Ray Leonard ou Terence Crawford; entre autres.