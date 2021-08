Boxe : Canelo Álvarez pourrait affronter Dmitry Bivol en septembre

in

Saúl ‘Canelo’ Álvarez est à la recherche d’un combat en septembre et Bivol vise à être l’option principale. .

Étant donné le panorama compliqué que le négociations entre Caleb Plant et Saúl ‘Canelo’ lvarez, Le Mexicain cherche une autre option pour monter sur le ring le 18 septembre. À présent Dmitry Bivol émergerait comme la principale option pour mesurer le meilleur livre pour livre du moment.

Selon les déclarations du promoteur Eddie Hearn, des pourparlers sont en cours pour rechercher un match à un poids convenu. Cependant La possibilité que le joueur de Guadalajara mette sa ceinture en jeu contre le champion WBA des poids mi-lourds n’est pas exclue.

« Nous parlons de la Dmitry Bivol se bat en ce moment. Si on s’en remet, ce n’est que dans quelques semaines. Le combat des Plantes n’a pas lieu, mais s’il a lieu le 18 septembre, il s’agit probablement de Bivol. Je pense que ce serait un poids intermédiaire” ; a récemment déclaré pour BoxingScene.

Entendre Il a reconnu que tout dépendra de ce qu’lvarez déterminera finalement, Puisqu’avec peu de temps pour se préparer, il a la possibilité de reporter la date de septembre et de remonter des mois plus tard dans ce qui serait son troisième match de l’année. CAvec cette option, Dilian Whyte pourrait monopoliser la date.

“Nous devons décider avec Canelo si nous partons le 18 septembre. Si nous n’y allons pas le 18 septembre, nous déplacerons l’événement que nous avions du 28 août (Pourquoi) au 18 septembre. Mais Bivol parle d’aller au 168 depuis longtemps. Il veut juste une sorte de grande opportunité. ”