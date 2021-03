Boxe: Canelo Álvarez prévient Henry Cejudo: « Ryan García est très salaud »

Là combat entre Henry Cejudo et Ryan García qui a été chauffé dans les réseaux sociaux a eu un nouvel épisode qui comprenait Saúl Álvarez. Le champion mexicain a rencontré l’ancien UFC et l’a averti de l’idée de affrontez le champion des poids légers WBC.

Dans une brève discussion entre les Canelo et Triple C dans un hall, l’éplucheur aztèque a dit que s’il voulait faire face Garcia en boîte doit être prudent.

« Ne te fais pas ça, je le pense avec tout le respect que je dois, mais il est très salaud, dit Canelo en riant à Cejudo.

Cejudo a partagé la vidéo de son entretien avec Canelo, déclarant que le roi se rendra à lui.

Le Triple C et @canelo échanger des mots @kingryan . Il pliera le genou vers Triple C. Restez à l’écoute du retour @elieseckbachpic.twitter.com/7xx8L0E9aG

? Henry Cejudo (@HenryCejudo) 12 mars 2021