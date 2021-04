Boxe: Canelo Alvarez répond à Billy Saunders: “Corrigé? Il trouve des excuses à l’avance.”

Canelo Álvarez répond à Billy Saunders. AP

Le combattant mexicain, Saúl Álvarez est prêt à monter sur le ring pour la deuxième fois en 2021 pour faire face à Billy Joe Saunders, mais plus tôt, il a affirmé que le combattant britannique trouve des excuses parce qu’il sait qu’il va perdre.

Dans une interview pour Fino Boxing, el Canelo a répondu aux critiques de Saunders où Il a mentionné que son combat est organisé pour que le Mexicain gagne. Le champion n’a pas été intimidé et a précisé que ce n’est qu’une excuse pour se justifier s’il perd.

“Gagner de quelque manière que ce soit, décision ou KO, gagner est gagner. Le combat sera compliqué à cause du style qu’il a et du style prêt. Les médias anglais ne peuvent pas venir parce qu’ils ne les laisseront pas, le reste parle, fait des excuses à l’avance, Je fais mon truc, je vais monter le 8 mai pour gagner et ce que je veux faire. “

D’un autre côté, Canelo a affirmé que, Bien que de nombreux boxeurs veuillent le combattre, tout le monde ne peut pas avoir cette option.

“Objectif à court terme (unifier les titres) nous avons évidemment le combat le 8 mai. Ils me veulent tous et celui qui gagne va pour moi. “