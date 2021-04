Boxe: Canelo Álvarez révèle qu’il avait COVID-19 avant le combat contre Avni Yildirim

Saul Alvarez se prépare pour un autre combat le 8 mai contre Billy Saunders, mais avant son combat, il était sincère dans une interview avec En profondeur Graham Bensinger, où il a révélé qu’il avait coronavirus avant d’affronter Avni Yildirim.

Canelo a mentionné que dans Mexique, la pandémie a beaucoup souffert en 2020 et qu’il faisait partie des personnes touchées, car il avait dû être isolé des mois avant son combat en février pour avoir été testé positif au COVID-19.

“Cela a touché tout de moi et tout le monde, au Mexique, ils ne se soucient pas de la pandémie, nous étions l’un des pays les plus infectés à cause de cela, c’était difficile car de nombreux emplois ont été perdus. J’ai toujours dit que tout arrivait. J’ai eu COVID, l’odeur et le goût ont disparu. J’ai dû être enfermé pendant 15 jours parce que ma femme aussi Je n’avais aucun symptôme donc je n’en ai parlé à personne. Après avoir été soulagé, j’ai passé le test et j’ai commencé à m’entraîner. “

Malgré la perte de goût et d’odeur, le boxeur mexicain a révélé qu’il ne souffrait d’aucun autre symptôme ni séquelle et qu’il est maintenant prêt à continuer de réactiver la boxe dans le monde entier.

“J’ai connu des gens qui ont frappé très fort et qui sont même morts, mais cela ne m’a pas affecté, mais c’est compliqué. Cela a affecté tout le monde parce que cela ne vous permet pas d’avoir des fans, plusieurs ont duré un an sans se battre. Je suis très fier que le dernier combat que j’ai eu 12 mille personnes, puis en février il était de 15 000, réactiver cela me rend très fier ».

D’un autre côté, Canelo a rappelé qu’en 2018, il avait été suspendu pendant six mois pour avoir été testé positif au clenbutérol, affirmant qu’il s’agissait d’une accusation injuste.

“J’ai eu quelques mois très difficiles, ils m’ont accusé de dopage et c’était un très faible pourcentage. La viande ici contient du clenbutérol, vous mangez de la viande ici et elle sera testée positive. C’était très difficile pour moi, mais j’ai commencé à penser que je devais juste gagner et cela a commencé comme la pire année et s’est terminée comme la meilleure. “

Entourant votre punition, Gennady Golovkin, à qui il était sur le point d’affronter, en a profité pour l’attaquer en s’assurant que le combattant mexicain se dopait, quelque chose qui a provoqué la fureur de Canelo.

«Je vais faire exploser sa putain de mère, je n’ai jamais insulté aucun de mes rivaux, mais GGG est l’une des personnes que je voulais le plus lui couper la tête. Je n’ai pas eu à prouver à qui que ce soit, ce qui s’est passé, ce ne sont pas des stéroïdes, ils ne sont pas classés comme ça, après ce qui s’est passé, ils l’ont déjà rendu légal “.