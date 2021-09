Boxe : Canelo Álvarez révèle ses secrets de boxe à Ryan García

Ryan García appartient à l’équipe Canelo / @ RyanGarcia

Saül ‘Canelo’ lvarez est une inspiration pour Ryan Garcia, bien le Champion WBA, WBC et WBO des 168 livres Il a donné quelques astuces à l’Américain d’origine mexicaine dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux.

Même si je reste il n’y a pas d’accord formel entre Ryan Garcia et Joseph ‘Jojo’ Díaz D’ici fin 2021, l’étudiant du Canelo Team maintient sa préparation pour l’un des matchs clés de sa carrière, qui accumule 21 combats sans connaître la défaite avec 18 KO.

Dans la vidéo de quelques secondes, Ryan Garcia et Saúl Álvarez ont une conversation tout en échangeant l’un ou l’autre coup ainsi que l’indication du Jalisco sur la meilleure façon de feinter. Après quelques secondes, le champion mexicain en profite pour lui donner des instructions sur la façon de donner un jab en dessous du rival, plus un tir au sommet.

Dans le clip, on entend le jeune homme de 23 ans dire: “le jab pour vous est la clé”, d’accord plus tard de la part de Canelo.

Joseph Díaz ne ferme pas l’option de se battre avec le bijou que l’équipe Canelo polit, puisqu’il a commenté : « Tout va très bien. C’est le combat que je veux et je pense que Ryan Garcia et son peuple veulent aussi ce combat. Nous faisons de notre mieux pour finaliser l’accord“, a commenté le boxeur pour Artist Sports.

“J’espère qu’à la fin de cette semaine ou la prochaine, l’accord sera enfin conclu et nous pouvons l’annoncer. C’est mon plus gros combat à ce jour et je suis prêt à fermer la bouche de ce gamin. Cela fait partie de la construction d’une carrière et cela me motive en raison de toute l’expérience que j’ai déjà », a conclu Diaz.

‘JoJo’ peut aussi être un combattant à battre, d’autant plus que sur le ring Il a 32 victoires et une seule défaite dans toute sa carrière, et il détient également le titre intérimaire des poids légers WBC, c’est pourquoi un combat contre lui serait très séduisant à partir de “The New Golden Boy”.