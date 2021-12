Boxe : Canelo Álvarez se battra pour le titre WBC cruiserweight contre le vainqueur de Makabu vs Mchunu

Canelo Álvarez attend le vainqueur du combat entre Makabu et Mchunu pour briguer le titre cruiserweight. .

Malgré la Désire défier Ilunga Makabu directement pour le titre cruiserweight du World Boxing Council (WBC), Saúl ‘Canelo’ Álvarez n’a pas encore attendu pour rencontrer son rival de mai. Le Mexicain sera le rival du vainqueur qui sort du combat entre Makabu et Thabiso Mchunu.

Selon le président de l’organisation, Mauricio Sulaiman, le champion d’origine congolaise doit d’abord remplir sa défense obligatoire contre Mchunu et plus tard il pourra affronter le Mexicain. Le président a déclaré qu’en dépit des demandes d’Álvarez de se mesurer à Makabu, le champion de 34 ans est tenu de répondre à son exigence du 29 janvier.

« Le vainqueur de Makabu contre Mchunu affrontera Canelo. Il y a déjà beaucoup de combats en préparation et c’est l’un d’entre eux. Il est important de présenter Makabu et Mchunu, connus de la communauté internationale de la boxe à ces niveaux. Ils sont connus en Afrique et en Russie, mais il faut les voir sur une carte et ainsi chauffer un combat (contre Canelo) », a raconté Sulaiman lors des WBC Coffee Talks.

A noter qu’avant qu’Eddy Reynoso ne demande l’autorisation de sceller la rixe contre Makabu, la WBC avait déjà proclamé la défense contre le Sud-Africain comme le combat obligatoire. En outre. Mchunu n’a pas renoncé au droit de s’affronter pour le titre, la table est donc mise pour le combat.

« La WBC soutiendra toujours Canelo, il est notre Franchise Champion, ce qui lui permet de rechercher tout type de défi et de ne pas l’entraver est une vertu avec cette désignation. Il a une voie ouverte pour chercher des voies alternatives et nous allons le soutenir inconditionnellement », a-t-il ajouté.

D’un autre côté, il peut encore y avoir un autre obstacle à la célébration du combat du 29 janvier et c’est qu’avec l’arrivée de la variante omicron aux États-Unis etAvec des restrictions de voyage, Mchunu aurait du mal à se déplacer.