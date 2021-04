Boxe: Canelo Álvarez se confie à Floyd Mayweather: “Il n’a rien à voir avec moi, je l’assommerais”

Canelo Álvarez lance un message sur Floyd Mayweather .

Canelo Álvarez a un dossier impeccable en boxe malgré une seule défaite dans sa carrière. C’est en 2013 qu’il est tombé face à Floyd Mayweather, un combat qui l’a marqué à jamais.

Dans une interview avec In Depth Graham Bensinger, le champion mexicain a parlé de ce que signifiait sa perte contre Money et combien il était difficile de surmonter le résultat.

Je n’avais ni l’expérience ni la maturité, ce moment m’a beaucoup blessé. Mais je pensais que cela ne tuerait pas mes rêves et qu’un jour je serai le meilleur combattant du monde et maintenant je le suis. “

«C’était très triste, ça faisait très mal parce que je voulais être le meilleur. Mais je dis toujours, Dieu sait pourquoi il fait des choses, si j’avais gagné, la renommée je n’aurais pas pu la contrôler et je serais devenue folle. Je n’avais ni l’expérience ni la maturité, ce moment m’a beaucoup blessé. Mais je pensais que ça ne tuerait pas mes rêves et un jour, je serai le meilleur combattant du monde et maintenant je le suis.

Cela n’a rien à voir avec moi, si nous sommes tous les deux dans le meilleur moment, cela n’a rien à voir avec moi. Je l’assomme “

Huit ans plus tard Canelo fait une analyse de son niveau actuel et de celui de Mayweather et il a été très clair quand il a affirmé que s’il y faisait face, il l’assommerait sans problème.

“Je n’ai jamais eu de dépression, ma mentalité est très forte, J’ai toujours pensé que je serai le meilleur un jour. J’ai appris à grandir et à ne jamais me laisser tomber. Cela n’a rien à voir avec moi, si nous sommes tous les deux dans le meilleur moment, cela n’a rien à voir avec moi. Je l’assomme. “