Boxe : Canelo Alvarez s’entraîne avec des diamants sur ses vêtements pour battre Caleb Plant

Sal ‘Canelo’ lvarez n’a pas pu se battre dans le cadre du 15 septembre comme prévu / .

Le sel ‘Canelo’ lvarez n’arrête pas de penser à son prochain match avant Caleb Plant au MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. Le plus drôle c’est que dans son entraînement il porte des diamants pour maintenir le luxe après avoir été dans le top des sportifs les mieux payés au monde.

Le Mexicain montera sur le ring ce samedi 6 novembre prochain, l’intention est claire : obtenir le Ceintures WBC, WBA, IBF et WBO. Ensuite, d’après ce qui s’est passé, lvarez pourrait avoir l’unification en poids super moyens.

Le natif de Jalisco a expliqué pour le premier chapitre de All Access que le short qui porte des diamants swarovski ils ne sont pas les seuls de la collection.

J’en ai d’autres que je vais utiliser dans la semaine, je suis très à l’aise avec eux ».

Le boxeur considéré comme l’un des meilleurs livre pour livre aujourd’hui continue d’être critiqué par les fans de boxe, en particulier de son pays, qui à de nombreuses reprises ne le valorisent pas à chaque fois qu’il boxe pour soi-disant monter avec des combattants d’une certaine manière. . El Canelo le sait et ne s’est pas tu en répétant qu’il vient d’en bas.

« Viens d’en bas et fais ce que je fais, sois le numéro un… tout le monde le respecte. En boxe tu dois avoir beaucoup de caractère pour devenir, si tu n’as pas l’instinct tu peux y arriver, mais ce n’est pas pareil »

Le souhait du Boxeur de 31 ans et champion dans quatre divisions différentes Je voulais marcher sur la note le 18 septembre dans le cadre des fêtes nationales du Mexique. Le problème est que son équipe, le promoteur et les organisateurs ne pouvaient pas adapter un calendrier de telle manière, de sorte que maintenant Je dois combattre Caleb Plant la première semaine de novembre dans l’un des matchs les plus attendus de l’année.