Boxe : Canelo Álvarez s’entraîne avec le fils de Manny Pacquiao

Canelo Álvarez donne des cours de boxe au fils de Manny Pacquiao. elieseckbach

Saul ‘Canelo’ lvarez a profité de sa préparation au combat contre Caleb Plant pour donner quelques leçons à Emmanuel ‘Jimuel’ Pacquiao, fils du légendaire boxeur philippin Manny Pacquiao. Aux côtés d’Eddy Reynoso, le meilleur livre pour livre du moment s’est entraîné aux côtés du joueur de 20 ans.

Jimuel, qui est au début de sa carrière en tant que professionnel après avoir enregistré un dossier 4-1-1 en tant qu’amateur, il a cherché à apprendre certains des meilleurs mouvements et coups de poing d’Alvarez.

Le tapatío et son entraîneur fourni des conseils à Pacquiao sur la défense et les coups de poing à courte portée. Immédiatement les images ont commencé à inonder les réseaux sociaux, alors que le Philippin était impatient de récolter de nouveaux tours face à ses aspirations à former une longue carrière.