Boxe : Canelo Álvarez sur la comparaison avec Messi et Cristiano Ronaldo : “Je n’aurais jamais imaginé en arriver là”

Sául Álvarez affrontera Caleb Plant le 6 novembre. / TR Boxe

Saúl ‘Canelo’ Álvarez cherche à être le meilleur livre pour livre en boxe professionnelle, car malgré les sceptres WBA, WBC et WBO, le boxeur reçoit toujours les critiques d’une partie des fans mexicains, bien que le boxeur ne s’en soucie pas parce que Il a évoqué la comparaison avec Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

Le boxeur mexicain a un rendez-vous important contre Caleb Plant ce 6 novembre prochain quand je l’affronte pour le titre de la Fédération Internationale de Boxe et devenir ainsi le champion unifié dans la catégorie des poids super-moyens.

Le Jalisco a été interrogé dans les caméras TUDN sur le parallélisme avec des personnalités sportives internationales telles que Cristiano Ronaldo et Leo Messi, à ce moment-là Saúl Álvarez a déclaré qu’il n’avait jamais pensé à atteindre ce stade de sa carrière dans les quadrilatères.

“Parfois j’y crois et parfois je pense. Je suis heureux et reconnaissant. Je n’aurais jamais imaginé arriver à tout ça. J’imaginais gagner le meilleur, mais je n’imaginais pas l’ampleur”

Saul Allvarez

“Je me sens très heureux, me motive à continuer au premier niveau, continuer à réussir et entrer dans l’histoire”, a poursuivi le boxeur de 31 ans.

Il faut noter que le Mexicain conserve un record enviable de 56 victoires, 38 par élimination directet, 18 tirages et uUne seule défaite contre Floyd Mayweather JR., dans l’un des combats que prennent les critiques de sa carrière de boxeur parce qu’il n’a pas battu l’Américain, l’un des meilleurs de ces dernières décennies.

Caleb Plant sera le prochain adversaire à certains moments, d’autant plus que l’Américain a gagné le droit pour ses 21 victoires. dans le même nombre de combats, Saúl Álvarez devra donc surmonter l’un des défis les plus compliqués de la dernière étape de sa carrière.