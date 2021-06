Boxe : Canelo Álvarez vole la vedette à la retraite de Julio César Chávez

in

Canelo et Chávez ont fait un spectacle à Jalisco. .

La fin de la course la plus excitante de l’histoire de la boxe mexicaine est arrivée. Julio César Chávez a terminé sa carrière de boxeur avec un match d’exhibition contre Macho Camacho Jr., dans lequel Canelo Álvarez a volé la vedette.

Le combat est passé au second plan, avec un Julio bien supérieur et conduisant Camacho aux cordes pour l’empêcher d’éviter les coups et sans lâcher ses mains faire du mal au Mexicain.

Avant d’entamer la quatrième et dernière manche, le spectacle est arrivé. Chávez a enlevé son masque et Camacho a fait de même, cependant, l’arbitre les a forcés à mettre la protection pouvoir continuer à se battre.

Juste ici, Chávez s’est tourné vers la première rangée, où Saúl Álvarez était assis et l’a appelé sur le ring, pour faire partie de son équipe et Canelo a accepté l’invitation, remplir d’émotion le public dans les tribunes.