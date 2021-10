Boxe Canelo Álvarez vs Caleb Plant : Canelo Álvarez n’oublie pas l’échange de coups avec Plant : « Ce combat est personnel, je serai sur le ring en train de réfléchir à ce qui s’est passé »

Canelo et Álvarez se rencontreront le 6 novembre. PA

Canelo Allvarez, lors de l’avant-première de son combat contre Caleb Plant, a décrit sa confrontation avec le boxeur américain comme un problème personnel. Le conflit entre Álvarez et Plant vient de la présentation du combat, dans lequel les deux boxeurs en sont venus aux mains en raison des insultes que Plant a faites à la mère du Mexicain.

« Quand je prends quelque chose personnellement, c’est mieux pour moi parce que j’ai un état d’esprit fort.. Je m’entraîne plus dur que d’habitude. Cette nuit-là, je serai sur le ring en train de penser à ce qui s’est passé (lors de la conférence de presse) », a-t-il déclaré sur le programme All Access de Showtime.

Le combat Álvarez vs Plant est marqué par le jeux d’esprit constants que l’américain a provoqués après les insultes à Canelo ; mais Le Mexicain sait qu’il affronte un boxeur qui cherchera à surprendre.

Ne parle pas de ma mère. pic.twitter.com/f1HQlEfUUE ? Canelo Alvarez (@Canelo) 21 septembre 2021

Plante est, sur le papier, l’un des rivaux les plus coriaces ceux que l’homme de Jalisco a affrontés à 168 livres, qui détient un Record de 21-0, 12 des 21 victoires venant de Knock Out.

« c’est un bon boxeurr. Combattez bien a un jab rapide et de bonnes combinaisons » a déclaré le Mexicain de 31 ans, soulignant les compétences de son adversaire. » Il est grand et Ce sera difficile dans les premiers tours, mais j’ai les compétences et l’expérience pour avoir été sur le ring avec toutes sortes de combattants«

Canelo a dit qu’il avait du respect pour les capacités de Caleb Plant, mais n’est pas d’accord sur la façon dont l’Américain utilise pour promouvoir la lutte. « Ce n’est pas ma façon de promouvoir les combats, mais c’est venu avec ça, d’accord. Vous avez ce que vous voulez. »

La querelle #CaneloPlant est réelle Regardez l’entraînement @Canelos LIVE maintenant : https://t.co/juy8juXsiSpic.twitter.com/artGeEFmlh ? SHOWTIME Boxe (@ShowtimeBoxing) 20 octobre 2021