Boxe : Canelo et le mauvais sang qui existait avant le combat contre Plant : « Je n’ai jamais été impliqué dans quelque chose de similaire, c’est plus personnel que jamais »

Canelo lvarez revient sur la polémique et les affrontements avec Caleb Plant.

Canelo lvarez fait le mercredi 1 Session de formation ouvert aux médias avant leur combat du 6 novembre contre Usine de caleb, avec qui il avait déjà eu une confrontation lors de la première épreuve de présentation, générant une animosité comme le Mexicain n’en avait jamais connu auparavant.

« Je pense que S, Je n’ai jamais été impliqué dans quelque chose de similaire auparavant dans ma carrière, c’est plus personnel que jamais. Je n’avais jamais été dans ma carrière comme ça, c’est quelque chose de nouveau pour moi », a répondu Canelo après qu’on lui ait demandé s’il s’agissait du combat le plus émouvant et avec le sang.

La querelle #CaneloPlant est réelle Regardez l’entraînement @Canelos LIVE maintenant : https://t.co/juy8juXsiSpic.twitter.com/artGeEFmlh ? SHOWTIME Boxe (@ShowtimeBoxing) 20 octobre 2021

Canelo a prédit il y a quelques semaines Il termine le combat sur la voie rapide et s’en tient à sa prédiction. « Je pense la même chose.e va rendre les premiers tours un peu difficiles, mais là entre sept, huit ou neuf c’est quand je vais l’assommer », avant d’envoyer un dernier message à l’Américain : « Qu’il est prêt, car quelque chose de nouveau arrive pour lui le 7 novembre.

Le Mexicain a reconnu que la discipline a été la clé de son succès et qu’il a son propre style, même s’il n’est pas considéré comme le style mexicain traditionnel. « J’ai mon style, J’ai l’école d’Eddy Reynoso, depuis l’enfance, il m’a formé. Je peux faire beaucoup de choses : je peux bouger, je peux bouger ma taille, je peux attaquer sans être touché, je peux me défendre, je peux attaquer… Je peux faire beaucoup de choses et je pense que c’est une boxe complète, car dans certains combats, vous avez besoin des armes pour le faire. Dans d’autres il faut aller de l’avant, dans d’autres il faut bouger un peu plus et tu as les armes pour le faire. »

C’est-à-dire que même pas unifier la catégorie des 168 livres sera considéré comme le meilleur boxeur mexicain de l’histoire. « Je ne veux pas dire ça. Je veux faire mon histoire. Nous avons beaucoup de grands boxeurs maintenant et dans le passé. Je veux juste être l’un d’entre eux. »

Sur les qualités de son rival, Canelo a commenté que ce n’est rien qu’il n’ait jamais vu. « C’est un bon boxeur, il a un bon jab, il bouge bien. Mais comme je l’ai dit, ce n’est pas quelque chose de nouveau. J’apporterai mes compétences et mon expérience pour gagner le combat. »