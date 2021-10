Boxe : Canelo lvarez : « Wilder a besoin de plus de condition physique et de plus de mouvements »

Wilder n’a pas réussi à regagner son titre WBC des poids lourds. .

La manque d’état et de mouvement ont été les facteurs qui ont le plus pesé dans la défaite samedi dernier du challenger Deontay Wilder avant le champion Tyson fureur à la T-Mobile Arena, a déclaré Saúl ‘Canelo’ lvarez.

Les « Bombardier de bronze » est monté sur le ring avec 238 livres (près de 108 kilogrammes), le plus lourd de sa carrière. Cette masse supplémentaire peut avoir contribué à Le manque de mouvement de Wilder.

Pour Canelo le hochement de tête inerte du challenger a coûté cher. Selon CompuBox, Wilder a pris plus de coups dans ce match que dans aucun de ses autres combats..

La défaite de Deontay Wilder est venu avec un renversement au onzième tour de son affrontement avec « le Gypsy King », mais ce n’était pas la première fois que le boxeur touchait la toile, depuis que Fury l’a envoyé vers le bas une fois au quatrième tour et une fois au dixième.

Champion Fury, qui a conservé son titre des poids lourds de Conseil mondial de boxe (WBC) il est tombé deux fois au quatrième tour, lorsque la balance a semblé pencher en faveur de Wilder. Cependant, le « Bronze Bomber » n’a pas pu conserver la domination de la confrontation. « Je pense que Wilder a besoin de plus de condition, de plus de mouvements. », remarqua Canelo, « C’est difficile quand on n’a aucune condition et qu’on ne sait pas bouger ».

Deontay Wilder prévoit de subir une intervention chirurgicale sur le contrôle de sa main droite pour une blessure, donc son le retour sur le ring est prévu jusqu’à mi-2022.