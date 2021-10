Boxe : Canelo ne ferme pas la porte pour se battre avec Jake Paul et la star de YouTube se moque

Canelo est le champion des super-moyens WBA, WBC et WBO; Paul n’a que trois combats / @ Canelo et @jakepaul

Une bagarre entre Jake Paul et Sal lvarez ? Peut-être que dans le passé cela aurait semblé impossible, mais le youtuber controversé enflamme de plus en plus l’ego du Mexicain après avoir pris une vidéo pour se moquer de Canelo, à quelques jours du champion des super-moyens laisser la porte ouverte à une confrontation Entre les deux.

Au cours des derniers jours, le plus jeune de la fratrie Paul a zoomé sur les chances de voir un combat avec Sal Alvarez à tel point qu’en interrogeant celui de Jalisco, il a seulement réussi à dire à Fight Hype que “Vous ne devriez jamais dire non.”

Nous ne le savons pas. Tu ne dis jamais non. Donc on ne sait pas. Vous pouvez essayer d’avancer, de vous battre et d’apprendre et nous vous reverrons dans le futur

“Beaucoup de choses [Jake Paul necesita hacer]. Je ne vais pas dire que je ne l’aime pas ou que je ne l’aime pas [la personalidad de Paul]. Chacun a donc sa personnalité. Alors c’est bien”, a répondu le boxeur de 31 ans.

Il convient de noter que Canelo a un défi important contre Caleb Plant pour défendre les centres WBA, WBC, WBO, déjà pour le championnat The Ring, tandis que l’Américain défendre le titre IBF, dans un combat prévu dans la nuit du 6 de novembre de ce 2021 à Las Vegas, Nevada.

Jake Paul, quant à lui, n’a ajouté qu’une vidéo de seulement 44 secondes se moquer et imiter les mouvements et les déclarations que Sal a dit lvarez quelques instants auparavant à propos de la star d’Internet.

“Canelo .. combattras-tu un jour Jake Paul ?” pic.twitter.com/7HkvXz0JaU ? Jake Paul (@jakepaul) 1er octobre 2021

Le youtuber atteint à peine quatre combats et bien qu’il soit invaincu, Ils n’étaient que contre un autre youtuber, un ancien joueur de la NBA (Nate Robinson), ainsi que Ben Askren et Tyron Woodley, tous deux d’anciens athlètes d’arts martiaux mixtes. contrairement à Canelo, qui en record personnel, cumule 56 victoires, juste un tenu et quelques nuls.