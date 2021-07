Boxe : Canelo sort du trilogue avec Golovkin et veut se battre avec Charlo

Canelo lvarez ne veut pas disputer le trilogue avec GGG. PA

Le réseau de divertissement de boxe, DAZN, a demandé dans une interview Sal lvarez s’il préfère affronter encore contre le champion IBF des poids moyens, Gennadiy Golovkine, ou le champion WBC du même poids, Jermall Charlo. Sa réponse a été énergique.

“Charlo”, Canelo répondit sérieusement.

Ce n’est pas la première fois que le Mexicain passe du Kazakh en public. Álvarez, qui a déjà battu Golovkin en 2018, n’y pense pas en parcourant le trilogue contre le rival qui l’a accusé de dopage pour le positif qu’il avait pour le clenbutérol pour avoir mangé de la viande contaminée.

Malgré ton animosité, une troisième rencontre entre ces deux boxeurs pourrait être l’un des combats les plus lucratifs dont la boxe aujourd’hui puisse être témoin. À table, cela a un sens financier pour les deux parties, étant donné les chiffres imposants qui ont atteint leurs deux derniers matchs au box-office et à la carte.

Mais Canelo (56-1-2, 38 KO), au moins publiquement, a clairement fait savoir qu’il ne voulait rien avoir à faire avec Golovkin.

Non moins frappant et lucratif est un différend entre Charlo et Alvarez. La ria hypothétique exigerait l’invaincu Charlo (32-0, 22 KO) monte à 168 livres, où Canelo est le champion incontesté des WBC, WBO et WBA. Charlo vient de gagner par décision unanime à Juan Macias Montiel en juin.

Golovkin a combattu et vaincu pour la dernière fois en décembre Kamill Szeremeta, et il a été rapporté qu’il pourrait affronter le champion japonais des poids moyens, Ryota Murata, au Japon à la fin de cette 2021.

L’emploi du temps de Sal Alvarez a été très chargé cette année, depuis J’ai combattu trois fois au cours des huit derniers mois. Lors de son dernier combat, il a terminé Billy Joel Saunders au huitième round lorsqu’ils ont boxé en mai dernier à Arlington, au Texas.

Prétendument, Canelo se prépare à rivaliser avec l’actuel détenteur du titre de 168 livres Caleb Plant (21-0, 12 KO), dans un concours qui pourrait unifier le poids pour le Mexicain. Il aura lieu mi-septembre.