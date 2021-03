Boxe: Canelo veut que les combattants latinos soient plus valorisés aux États-Unis

Canelo cherche de meilleures conditions pour les boxeurs latinos. @HardRockStadium

Le combattant mexicain Sal ‘Canelo’ Lvarez a rencontré la légende Mike Tyson sur son podcast et a été interrogé sur l’héritage qu’il aimerait laisser dans le monde de la boxe.

Canelo était clair et rêve de pouvoir rendre les combattants latinos mieux valorisés aux États-Unis: « Laisser une histoire, plus que tout à Il est très difficile pour nous Latinos de nous respecter aux États-Unis. Évidemment, en tant que combattants, ils nous respectent trop parce que nous sommes les plus forts du monde, mais plus que tout du côté des affaires, ils nous font toujours moins, c’est ce que je fais, que chaque combattant qui vient aux États-Unis pour tout chercher, laissez-les nous pouvons faire n’importe quoi n’importe où dans le monde et que notre parole vaut beaucoup. «

En outre, le Mexicain a souligné que il a tout prêt pour pouvoir prendre sa retraite quand il le souhaite: «Je fais mes investissements, j’ai de nombreux projets en dehors de la boxe. Dieu merci Avec mes investissements, je peux me retirer de la boxe et je peux continuer à vivre la vie que je vis aujourd’hui. J’adore ce que je fais, j’aime la boxe et je vais le donner jusqu’à ce que mon corps n’en puisse plus. «