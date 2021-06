Boxe : Chad Johnson embrasse la toile mais domine Maxwell à ses débuts en boxe

in

Chad Johnson fait ses débuts en boxe contre Maxwell et a fière allure. . images

Chad ‘Ochocinco’ Johnson débuts en tant que boxeur ce dimanche contre Brian Maxwell, où il a laissé des teintes intéressantes à l’intérieur du ring. Dans un duel d’exhibition au Hard Rock Stadium, L’ancien joueur de la NFL a montré son adaptation rapide et a terminé les quatre tours, bien qu’il ait frôlé le KO.

Les premiers tours sont entièrement allés à Johnson. ‘Ochocinco’ s’est distingué par sa gestion à distance, même s’il a reçu quelques coups, fruit de son inexpérience.

.@ochocinco tague Maxwell au premier tour #JohnsonMaxwell #MayweatherPaulpic.twitter.com/WdTK1jYLjG ? SHOWTIME Boxe (@ShowtimeBoxing) 7 juin 2021

En fait, Maxwell a été pris de court et a été ébranlé par quelques écarts au cours des deux premiers tours. Malgré cela, les contre-attaques ont toujours blessé Johnson, il a remporté les trois tours dans une affaire de jugements multiples.

La grande frayeur est venue pour le quatrième épisode, quand Chad est allé au tapis après une terrible main droite. Quand on pensait que tout était laissé à l’anecdote pour l’ancien joueur, Johnson a réussi à se redresser et a à peine clos la bagarre. Malgré cela, le ‘Ochocinco’ a laissé une introduction agréable et il a montré qu’il peut faire un excellent travail dans ce type de duels.