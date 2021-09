Boxe : Chocolatito Gonzlez testé positif au Covid-19 et retarde la revanche contre Gallo Estrada

in

Romn Gonzlez vs Juan Franciso Estrada III a été reporté. @MatchroomBoxing

romain ‘Chocolatito’ Gonzlez a subi une contagion Covid-19 qui l’a amené à mettre de côté le combat prévu le 16 octobre prochain il a eu avec Juan Francisco Estrada, actuel champion WBC des super-mouches

L’annonce a été faite par des représentants de Matchroom Boxing, plus une deuxième confirmation par l’équipe d’Estrada, selon les informations de BoxingScene, et tout en restant il n’y a pas de date officielle, il est supposé que le combat pourrait tomber en novembre de ce 2021.

Depuis le début de la semaine, Estrada est sorti de la concentration qu’il avait lors des dernières préparations de sa formation, mais ce que l’on ne savait pas, c’est que la cause ne tenait pas de sa part, mais à cause de l’infection subie par le Nicaraguayen Gonzlez.

Estrada accumule 41 triomphes, dont 27 par la voie du chloroforme sur seulement trois défaites, tandis que Gonzlez a 50 victoires, 41 KO et le même nombre de rencontres manquées.

Mais la rivalité va au-delà des chiffres, car dans deux combats précédents, cChacun a une victoire sur l’autre. Gonzlez a remporté la première fois par décision unanime en 2012 dans une épreuve de force en poids mouche léger, pour s’installer comme champion de catégorie, pour avoir plus tard deux titres de super poids mouche de la WBA et de la WBC.

Le dernier combat a eu lieu ce même 13 mars quand Estrada a remporté le match revanche contre Gonzlez par décision partagée, c’est pourquoi le troisième combat ne prendrait pas longtemps. Par curiosité, le Mexicain a perdu la ceinture de mouche contre Sor Rungivasai en 2018 pour le renverser en 2019 et retrouver la distinction de champion du monde.

Il faut se rappeler que Estrada est champion dans la catégorie des 115 livres de la WBA et a à son tour le sceptre de la WBC et après une négociation J’ai décidé d’aller directement contre Chocolatito, même si Srisaket Sor Rungivasai devrait être le challenger obligatoire par les ceintures. Il n’y a donc pas encore d’informations si le combat d’octobre pourrait également être un Estrada vs Srisaket.