Boxe: Claressa Shields: “Jake et Logan Paul sont un spectacle de clown”

Claressa Shields attaque les frères Paul et leur incursion dans la boxe.

Jake Paul se battra samedi prochain contre Ben Askren pour confirmer son niveau en boxe, mais contrairement à ce que le YouTuber a essayé el mundo del La boxe continue de le discréditer ainsi que son frère.

C’est maintenant au tour du champion incontesté des poids moyens légers, Claressa Shields, qui dans une interview pour Mes sites de paris a montré qu’il n’a aucun respect pour ce que les deux combattants font et attendez-vous à ce qu’Askren le batte.

«J’aime que les combattants plus âgés reviennent, comme Roy Jones contre Mike Tyson. Je pense que Jake Paul et son frère ressemblent plus à des spectacles de clowns, pour être honnête. Mais ils gagnent de l’argent, ils utilisent leurs plateformes, mais ce n’est pas de la vraie boxe. “

Je pense que Jake Paul et son frère ressemblent plus à des spectacles de clowns. Ils utilisent leurs plates-formes, mais ce n’est pas de la vraie boxe. “

Shields a mentionné que le combat entre Logan et Floyd Mayweather ne l’intéressait pas, bien qu’il respecte la décision de Money de revenir sur le ring.

“Je ne veux pas voir Floyd frapper Logan Paul, mais Floyd peut faire ce qu’il veut, il a tout réalisé pour pouvoir prendre ses propres décisions, C’est quelque chose que je ne veux pas voir

Le champion du monde ne s’est pas arrêté là et a sévèrement critiqué Jake, après avoir affirmé qu’être sur YouTube était plus difficile que la boxe.

«Je l’ai vu faire une interview récemment où il a dit que YouTube était plus difficile que la boxe. Quoi, est-il plus difficile d’être une star de YouTube que d’être un boxeur? l [Jake] choisit ses combats pour être divertissants, Je ne sais pas boxer Ben Askren, je n’en ai aucune idée. Je sais qu’il a déjà été dans la cage avant, il avait un bon dossier alors j’espère qu’il a assez de compétences en boxe pour battre Jake Paul, mais qui sait. Je pense que Ben est connu comme un combattant. “