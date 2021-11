Boxe : Colby Covington taquine que Kamaru Usman veut affronter Canelo Alvarez

Colby Convington s’est moqué d’Usman. PA

Le défi de Kamaru Usman à Saul Álvarez Il a fait le tour du monde, mais ce sont les combattants et les managers de l’UFC qui sont sortis pour nier la possibilité d’un affrontement. Le plus récent était Colby Convington, qui s’est moqué du Nigérian.

Le combattant a parlé dans une interview pour MMA News, où il a déclaré qu’il n’aurait aucune chance Usman affrontera Canelo sur le ring, ainsi que de s’assurer que le « Nigerian Nightmare » ne prend plus leurs combats au sérieux.

« C’est probablement la chose la plus drôle que j’aie jamais entendue. Je veux dire, mec, c’est juste triste, mec. Ce n’est même pas crédible. Allons, mec. Parlons des choses dans le domaine des possibles. Vous agissez comme un petit garçon. Il essaie juste d’être payé. Je veux dire, l’essentiel : il ne veut plus se battre dans des combats difficiles. »

C’est probablement la chose la plus drôle que j’aie jamais entendue. Je veux dire mec c’est juste triste «

Covington a souligné que le principal intérêt de Usman est l’argent qu’il gagnerait, mais il n’est plus à son apogée dans les MMA.

« Il veut avoir ce gros combat d’argent et partir au coucher du soleil. Il n’en veut plus. Il ne le veut pas comme il le veut, et c’est pourquoi vous verrez probablement ce gars quitter le sport l’année prochaine, et je serai toujours là. Je vais mieux. Je ne suis même pas dans la fleur de l’âge, mec. Donc, quand j’arrive à mon apogée, 34, 35 ans, l’homme fait attention James. Tous ces gars-là ont des ennuis. »

L’idée a également déjà été rejetée par Canelo et même par Dana White, qui a assuré qu’Usman il n’a aucune chance de combattre le champion unifié des super-moyens.