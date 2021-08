Boxe: Comment attraper Lovlina Borgohain en demi-finale aux Jeux olympiques de Tokyo 2020 en direct

Cela a été un spectacle entièrement féminin en ce qui concerne l’Inde aux Jeux olympiques de Tokyo 2020. Ils sont repartis avec la plupart des lauriers jusqu’à présent.

Le jour inaugural des Jeux, Mirabai Chanu a décroché une médaille d’argent en haltérophilie, et dimanche dernier (1er août), la star du badminton PV Sindhu a triomphé dans le concours pour la médaille de bronze.

Entre-temps, la boxeuse née dans l’Assam Lovlina Borgohain s’est assurée, ainsi qu’au pays, une médaille après son entrée en demi-finale de la catégorie féminine des 69 kg.

Elle a battu Nien Chin Chen de Taipei dans le combat des poids welters féminins avec un score de 4-1.

Ce qui est louable dans la réussite de Lovlina, c’est le fait qu’elle avait rencontré Chen quatre fois auparavant, mais n’avait jamais réussi à vaincre le pugiliste du Taipei chinois. Lovlina a montré un formidable jeu de contre-attaque pour sortir victorieux.

La demi-finale de Lovlina Borgohain

La demi-finale de boxe 69 kg entre Lovlina Borgohain et Busenaz Surmeneli est prévue le 4 août (mercredi) à 11h00 IST.

Le combat de Lovlina a inspiré le contingent indien

Après l’effort de Mirabai qui a remporté l’argent, la campagne de l’Inde aux Jeux de Tokyo avait été inégale jusqu’au combat crucial de Lovlina. Il y a eu des déceptions surtout au tir à l’arc et au tir. Même dans la boxe, des noms très fantaisistes de l’Inde ont mordu la poussière.

Mais après le spectacle des quarts de finale de l’athlète de 23 ans, double médaillée de bronze aux championnats du monde et d’Asie, l’optimisme a été renouvelé dans le camp indien. PV Sindhu a décroché une médaille de bronze, tandis que Kamalpreet Kaur a pris d’assaut la finale du disque féminin. Et, bien sûr, il y avait le spectacle de pompage d’adrénaline des hommes et des femmes indiens dans le hockey. Les deux équipes ont atteint les demi-finales — un doublé historique.

Contre le boxeur turc tête de série

Lovlina était entrée en quarts de finale après avoir battu l’Allemande Nadine Apetz mardi dernier. Elle sera la troisième boxeuse indienne à remporter une médaille olympique après Vijender Singh (2008) et Mary Kom (2012). Tous deux avaient empoché des médailles de bronze.

Mais Lovlina espère faire mieux et vise la plus haute marche du podium. Lovlina, dont les sœurs jumelles sont aussi kick-boxeuses, n’aura pas la tâche facile en demi-finale. Elle affronte la tête de série Busenaz Surmeneli, de Turquie. Ce dernier avait décroché une médaille d’or dans la catégorie poids welters en février 2020 lors du 64e Bocskai István Memorial International Boxing Tournament.

Mais indépendamment de ce qui se passe dans ce combat, le perdant est, au moins, assuré d’une médaille de bronze.

En boxe (et dans d’autres sports de combat comme la lutte et le taekwondo), deux médailles de bronze sont décernées ainsi qu’une médaille d’or et une d’argent. C’est à la fois les demi-finalistes perdants obtiennent une médaille de bronze chacun.

Le combat de Lovlina Borgohain le 4 août à 11h IST

Le combat de demi-finale entre Lovlina et Surmeneli est prévu pour le 4 août (mercredi), et selon le calendrier, le combat est prévu à 11 h 00 IST.

Le diffuseur officiel des Jeux olympiques de Tokyo en Inde est Sony Sports Network et la couverture sera en direct sur cinq chaînes du réseau et en 4 langues. Il sera disponible sur les chaînes Sony Six, Sony Ten 1, Sony Ten 2, Sony Ten 3 et Sony Ten 4.

Si vous préférez le regarder sur mobile ou ordinateur portable, vous pouvez regarder toute l’action en direct sur SonyLIV 一 un abonnement premium est indispensable pour regarder l’action en direct qui coûtera Rs 999/an.

Doordarshan de Prasar Bharati diffusera également les Jeux en direct. En outre, les utilisateurs de Jio peuvent profiter de la diffusion en direct gratuite des Jeux olympiques sur l’application JioTV.