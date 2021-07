Boxe: Cristian Mijares et Travieso Arce auront un combat d’exhibition à Torren

Travieso Arce et Cristian Mijares se rencontreront 14 ans plus tard. .

Les combats d’exposition sont devenus plus fréquents, pour les ex-boxeurs et les célébrités, étant Cristian Mijares et Jorge “Travieso” Arce Le dernier à rejoindre la tendance et a accepté un match d’exhibition.

Les deux anciens champions du monde sont prêts à s’affronter à nouveau, comme Ils l’ont fait en 2007, un combat dans lequel Mijares a battu Arce en 12 rounds, endossant ainsi le titre mondial WBC des super-mouches.

À l’époque, Mijares lui-même a déclaré que cette victoire contre ‘Travieso’ lui avait fait perdre la parole : “Cela m’est venu d’un coup, par surprise, j’ai perdu la parole. Je ne suis pas vicieux, je ne fais pas la fête, mais je me sentais invincible, je n’écoutais pas mes entraîneurs”, déclarait-il en 2015.

C’est pourquoi plus de 10 ans après, Ce combat a une saveur particulière, puisque c’est Cristian lui-même, qui a confirmé dans ses réseaux sociaux qu’il montera à nouveau sur le ring devant Arce, en plus, l’exposition pourrait avoir lieu au mois d’octobre et est gérée plus précisément, l’Auditorium Municipal de Torren comme décor du combat.

Grâce à la puissance des médias sociaux, on peut également constater que les deux boxeurs ont déjà commencé leur entraînement pour le futur combat, La possibilité que l’événement soit caritatif est même traitée,

“La semaine prochaine, nous allons nous asseoir pour signer le contrat de combat, nous fixons la date et le lieu, mais c’est un fait que ce sera à Torren. Nous allons dans cette direction, pour aider une organisation qui aide les enfants les plus nécessiteux“, a conclu Mijares.