Boxe: Dana White et l’UFC interdisent à Nate Diaz et Jorge Masvidal de combattre Jake Paul

Dana White et l'UFC ferment la porte à Jake Paul.

Jacques Paul à la recherche de son prochain adversaire après avoir éliminé Tyron Woodley, mais son prochain match ne pas être contre Jorge Masvidal ou Nate Diaz.

Dana White, le président de l’UFC, a déclaré mardi que ne pas permettre à Diaz et Masvidal de mesurer The Problem Child pour leurs contrats qu’ils ont avec l’organisation.

« Non », était la réponse lorsqu’il a été interrogé sur le podcast THE FIGHT pour savoir s’il autoriserait l’un ou l’autre des deux combattants à monter sur le ring avec le youtuber. « Si vous pouvez le dire, il veut combattre n’importe quel putain qui n’est pas à son propre poids, les gars qui sont vieux et toute cette merde. Va combattre un vrai boxeur. Arrête de baiser la perte des autres, idiot. »

Avec ce refus, deux des rivaux possibles de Jake Paul tombent. Julio César Chavez Jr. semble être le plus intéressé à être le prochain rival du youtuber.

Paul a 5-0, après s’être battu avec le youtuber AnEsonGib, ancien joueur NBA Nate robinson, l’ancien MMA Ben Askren et les deux combats avec Tyron Woodley, qui a remplacé Tommy Fury sur la dernière carte pour la blessure britannique.