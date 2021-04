Boxe: Dana White: “La boxe est cassée, le Mexique la maintient en vie”

Dana White voit la boxe mondiale en faillite. .

le Les arts martiaux mixtes ont gagné du terrain parmi les fans d’Amérique latine ces dernières années et le patron de l’UFC, Dana White en a parlé dans une interview avec le Los Angeles Times.

Après être entré dans le monde de la boxe dans le combat entre Conor McGregor et Floyd Mayweather, on a demandé à White s’il était intéressé à organiser une autre fonction: «Je ne dis jamais jamais quand il s’agit de cela. J’ai vu la boxe de différentes manières et c’est tellement cassé et il doit être réparé. ”

Le président de l’UFC a souligné que la boxe est maintenue en vie grâce aux fans et aux combattants mexicains: «La seule chose qui est solide, ce sont les fans latinos. Le Mexique et les Mexicains maintiennent cette chose en vie. S’il n’y avait pas les Mexicains, je ne sais pas, honnêtement, je ne sais pas. Je parle des États-Unis, vous voyez ce que je veux dire “