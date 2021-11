Boxe : Dana White parie 100 000 $ sur le combat entre Canelo lvarez et Caleb Plant

Dana White a parié que Canelo lvarez a gagné par KO contre Caleb Plant. @DanaWhite / AP

Dana Blanc J’ai parié 100 000 $ lors du combat entre Sal ‘Canelo’ lvarez et Caleb Plant. Le président de l’UFC a remporté plus de 40 mille dollars US après la victoire du Mexicain par KO à l’avant-dernier tour.

Tout au long de l’événement UFC 268 Dana White a été appréciée en regardant le combat d’Alvarez et tout indique qu’il était très au courant de l’activité du Mexicain en raison de le pari qui lui a valu 41 666 $ ; selon sa story sur Instagram.

Le président de la société a été la proie de plusieurs mèmes après avoir regardé le combat mexicain. Même Canelo a mis en place un emoji riant. De même, White a exclu la possibilité que Kamaru Usman s’affronte en boxe.