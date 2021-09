Boxe: Dana White pousse Triller sur l’événement Holyfield vs Belfort: “C’est idiot mais il y a toujours des idiots qui paient pour ça”

Dana White critique à nouveau Triller et se jette contre l’événement Holyfield vs Belfort et Silva vs Ortiz. PA

L’événement, qui a joué Evander Holyfield contre Vitor Belfort, a suscité diverses critiques de la part de l’opinion publique. Dana White a récemment rejoint les revendications et a également a remis en cause le combat entre Anderson Silva et TIto Ortiz.

“Tout est des conneries, et il y aura toujours un certain nombre de gens assez idiots pour acheter ces combats et les rembourser », a déclaré White à propos de Triller.

Depuis plusieurs mois, Dana est en guerre de déclarations avec le promoteur. Compris a empêché Georges St-Pierre de sceller un match face à Oscar de la Hoya, Cette situation a rendu la relation encore plus tendue et a été critiquée par Anderson Silva.

Concernant le procès de Tito Ortiz, le président de l’UFC a l’âge avec lequel il est entré sur le ring comme Hoyfield ; où ils ont tous les deux été assommés dans le premier épisode : « Tito a la quarantaine, Evander Holyfield a presque 60 ans et se bat. Il est stupide, Tito ne sait pas boxer. C’est un horrible boxeur. Silva l’a mis KO en 40 secondes. Anderson Silva pourrait en fait être le CHÈVRE des sports de combat. »

Dana Blanc Il a également maintenu qu’il n’aura aucun accord avec Jake Paul. Il pense donc que son refus de libérer des combattants sous contrat pour les événements Triller est toujours hors de question.