Boxe: Dana White réfute Snoop Dogg, nie lui devoir 2 millions de dollars pour la victoire de Jake Paul

Dana White nie Snopp Dogg et dit qu’ils n’ont jamais parié sur le combat Jake Paul contre Ben Askren. Images de .

Après Jake Paul a frappé Ben Askren au premier tour, Snoop Dogg a envoyé un message fort contre Dana White où a réclamé un pari présumé de 2 millions de dollars qu’ils avaient accepté. Cependant le président de l’UFC a nié l’existence du pari Et il a même nié avoir accepté quelque chose comme ça avec le rappeur.

“Je peux vous dire ceci,Je ne dois pas 2 millions de dollars à Snoop. Je ne parie jamais, laissez-moi être clair ici pour tout le monde: je n’ai jamais fait de pari illégal, jamais. Je n’ai pas fait de pari illégal samedi soir. Je n’ai pas parié 2 millions de dollars avec Snoop ou qui que ce soit »; a récemment déclaré à Yahoo.

Les rumeurs d’un pacte entre Dana White et Dogg sont venues après le patron de la plus grande société de MMA blague avec Mike Tyson sur le fait de donner un million à Ben Askren. Les déclarations sont venues aux artistes célèbres, qui ont immédiatement défié White; cependant, l’homme d’affaires n’a jamais parlé publiquement d’accepter l’offre de Snoop.

D’un autre côté a exprimé son désaccord sur les multiples approches Ce que Jake Paul a fait avec les combattants actuellement sous contrat avec l’UFC: «Pourquoi diable ces gars parlent-ils encore à l’UFC? Je vais devoir les gifler avec une autre putain de carte légale. Pourquoi n’allez-vous pas combattre un putain de boxeur? »Ajouta-t-il.

Le combat entre Jake Paul et Ben Askren est entré dans le Top 10 des combats avec le plus de gains par événement dans l’histoire de la boxe. ‘The Problem Child’ continue d’augmenter et chercher à faire pression pour sceller le combat contre Conor McGregor.