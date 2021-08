Boxe : Dana White sur le combat de la cicatrice de La Hoya : “Je prie que Belfort le met KO”

Dana White et Oscar De la Hoya. . / .

Dana White, présidente de la UFC, Ansa voit la cicatrice De La Hoya tomber par KO lorsque retourner sur le ring professionnel dans son prochain combat contre le champion de MMA, Vitor Belfort.

De la Hoya, 48 ans, était six fois champion du monde dans sa division et est actuellement le PDG de Golden Boy Promotions;combattre Belfort , 44 ans, 11 septembre au Staples Center des anges.

De leur côté, Dana White et Scar ont des frictions verbales depuis 2017, quand De La Hoya a durement démérite le match Floyd Mayweather contre Conor McGregor. Ce combat a été co-promu par la société de White et Mayweather Promotions et Showtime.

Le président de l’UFC a récemment pris la parole pour le Pat McAfee Show, où il a clarifié ” prier pour que Vitor l’assomme [a De la Hoya] vicieusement”.

Oscar De La Hoya vs Vitor Belfort : Date, heure de début et undercard https://t.co/h55SgqtKlB ? FITE (@FiteTV) 29 juillet 2021

Dans cette conférence, Dana White J’ai admis respecter l’héritage du Los Angeles bien qu’il ne le supporte pas. Autant je ne supporte pas ce sac poubelle, autant De La Hoya est légitime. Avant, quand on avait pas de problèmes, il le passait dans son camp. Ce n’est qu’avec son jab qu’il pouvait assommer les gens. De la marmite dans son ‘prime’ c’était une vraie affaire, c’est un combat entre deux vrais gars. Je pense que Vitor a évidemment le pouvoir de l’assommer, mais De la Hoya n’est pas une blague”, a déclaré Blanc. “J’espère queJe sniffe de la cocaïne et bois de la tequila ou quoi que ce type fasse il a déjà pris effet, au moment où Vitor frappe une main droite dans sa grande bouche, l’a assommé inconsciemment“, a-t-il conclu.

Ce combat sera le premier pour Scar De La Hoya depuis sa défaite contre Many Pacquiao en décembre 2008. Et bien que Belfort soit physiquement plus grand, Il n’est monté sur un ring qu’une seule fois pour boxer, et c’était en 2006.