Boxe: Daniel Cormier et Jake Paul se défient à un match de boxe: “Ça va te tuer”

Daniel Cormier et Jake Paul se provoquent et peuvent s'affronter lors d'un match de boxe.

Jake paul assommer Ben Askren en un tour Et bien qu’il n’ait toujours pas son prochain rival, Daniel Cormier pourrait en émerger. L’ancien double champion de l’UFC a lancé une violente provocation contre “ The Problem Child ” et a laissé entendre que la célébrité n’a pas assez de capacités dans un ring et qu’il pourrait facilement le dominer.

“Il ne frappe personne. Je suis le gars du Hall of Fame. Je suis le gars qui a remporté deux championnats du monde en même temps. Mais ce type ne me combattra jamais, ne le tuera jamais »; il a commenté dans une interview pour ESPN.

Les esprits avec Jake Paul ont commencé à s’enflammer à partir des réseaux sociaux, où après le combat contre Askren, le «YouTuber» a osé dire qu’il pouvait se battre devant Cormier. Cependant, Daniel a ajouté que ‘Problem Child’ n’a toujours pas le mérite de monter sur le ring contre lui.

“Je ne vais pas frapper un enfant sur YouTube qui dit:” Combattez-moi! ” Pourquoi as-tu fait pour gagner le droit de me battre? C’est stupide et stupide. Laisse-moi te regarder combattre Luke Rockhold ou quelqu’un comme ça, car maintenant tout est faux “; souligné.

Après le défi de l’ancien champion, Jake Paul a assuré qu’il n’avait aucun problème à se mesurer à ‘DC’ et a même osé lui dire de lui donner une défaite au même niveau que Stipe Miocic.

«Je devrais fermer la bouche. Je vais te battre le gros cul comme Stipe l’a fait. Je jure devant Dieu, je vais battre Daniel Cormier “; manifesté sur le podcast IMPULSIVE avec son frère Logan.