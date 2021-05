Boxe: David Benavidez menace Canelo Álvarez: “J’ai les compétences pour lui faire du mal”

Benavidez pense également qu’il peut battre Canelo. . | .

Saul ‘Canelo’ Álvarez continue sur sa voie pour unifier tous les titres de la catégorie des super-moyens, jusqu’à présent, il a ceux de la World Boxing Association (WBA), de la World Boxing Organization (WBO) et du World Boxing Council (CMB), ce dernier était précisément celui qu’il tenait, David Benavidez, mais a été dépouillé pour avoir dépassé la limite de poids. Il n’a donc pas eu l’occasion de se battre contre le Mexicain pour défendre son championnat, c’est pourquoi il souhaite qu’à un moment donné, l’homme de Jalisco veuille monter sur le ring contre lui.

«Je sens que je peux le battre. J’ai vu beaucoup de choses (pendant le combat de Billy Joe Saunders) dont je sais que je peux profiter. Les adversaires de Canelo … ce dernier n’avait aucun pouvoir. “, A assuré le combattant pour Fight Hub TV.

Il a également parlé de la façon dont il se sentait à l’abri de lui, qu’il pouvait combattre le Mexicain et non seulement cela, mais même le blesser. “J’ai les ressources pour donner à Canelo un grand combat. J’ai un bon coup de poing, de superbes coups de corps et une grande vitesse, et j’ai aussi mis beaucoup de pression. J’ai l’impression que c’est le genre de combattant de Canelo. Il n’a pas eu d’adversaire pour lui causer des ennuis comme moi, et ils semblent tous vaincus. Ils viennent là-bas comme s’ils étaient déjà battus. Avec moi, ce sera exactement le contraire. J’ai beaucoup de confiance. », A affirmé Benavidez.

David pourrait avoir une chance de combattre Saúl au cas où Jalisco parviendrait à unifier les titres de la catégorie, car son prochain objectif serait de battre tous les boxeurs super moyens qu’il peut, au moins jusqu’en 2022.

«Je sais que beaucoup de gens pensent que Canelo me battra, mais cela me donne juste envie de travailler plus dur. pour obtenir la victoire et faire taire tous ceux qui ne croient pas. Je suis excité et j’attends ma chance. “