Boxe de classe internationale, gratuite à Ciudad Acuña

(Photo : Fourni)

MEXIQUE – La ville frontalière Ciudad Acuña, Coahuila, sera à nouveau le théâtre d’un panneau d’affichage international, lorsque ce vendredi 5 novembre, au Centre sportif Solidaridad, situé à côté du Deportivo Helios, Rocky Special Events (EER), un promoteur dirigé par l’homme d’affaires Héctor Sánchez Arredondo, en co-promotion avec R-33 Promotions (Vicente Ruiz), avec le soutien de la présidence municipale, à travers la Coordination sportive présente « Box Night », une affiche qui mène le duel qui sera organisé par le boxeur sourd-muet Gerardo » La Sombra ”Castillo et Rodrigo Rodríguez de Palau, huit rounds au poids coq.

Dans un duel international, le Cubain Dariel Duquezne, qui est entraîné par l’ancien champion du monde WBC des poids moyens Marco Antonio « Veneno » Rubio, rencontrera Cristian Martínez de Tamaulipas, six rounds à 90 000 kilogrammes.

Le talentueux boxeur américain Breyon Gorham, une vieille connaissance des fans d’Accu, cherchera à accumuler une victoire de plus à son palmarès, lorsqu’il affrontera le Monterrey-Natif Bruno Salazar, huit rounds en super-légers.

La fierté de Ciudad Madera, Chihuahua, Carlos Vargas, se mesurera à Daniel Tovar de Saltillo, dans une dispute convenue à huit tours au poids plume.

En duel États-Unis vs. Le Mexique, le Texan Charles Baylon et le Tamaulipas Fermín Alvarez disputeront quatre rounds dans 75 000 kilogrammes.

Le combattant originaire de Houston, Johan Torres affrontera le Gomez-palatino Jonathan Jara, quatre épisodes chez cruiserweight.

Rody Silva (Houston, Texas) disputera quatre rounds en poids léger avec Jonathan Méndez (Gómez Palacio, Durango); Ram Gandara (Houston, Texas), c. Isaac Guevara (Monclova, Coahuila), quatre tours au poids coq; et Luis Ruiz Salas (San Pedro, Coahuila), c. Iván « Takeshi » Nájera (Nava, Coahuila), quatre épisodes en super poids coq.