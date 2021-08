Boxe: De La Hoya exclut de combattre Canelo Álvarez: “C’était stupide j’ai dit”

in

De La Hoya entrera sur le ring à 48 ans dans l’un des retours les plus célèbres de cette année @OscarDeLaHoya

Après avoir dit qu’une fois de retour dans la loge professionnelle, il irait chercher une revanche contre Floyd Mayweather Jr., ou en cas de bagarre avec Saúl ‘Canelo’ lvarezÓscar de la Hoya a complètement exclu la possibilité de se battre avec l’actuel champion unifié de la World Boxing Association, de la World Boxing Commission et de la World Boxing Organization chez les super-moyens.

Notamment Óscar de la Hoya verra l’action en tant que boxeur professionnel le 11 septembre prochain au Staples Center contre Victor BelfortC’est pourquoi l’homme d’affaires de 48 ans essaie également de rebondir en tant que boxeur, il est donc à la recherche de ses prochains rivaux, car il est convaincu qu’il gagnera contre le champion d’arts martiaux mixtes.

De La Hoya a quitté le ring avec 39 combats gagnés plus six combats perdus au-dessus du ring et avant le défi précédent qu’il avait lancé contre Saúl Álvarez Il a juste dit qu’accepter un combat de ce genre provoquerait une division parmi les fans.

“Pas avec Canelo (je vais me battre), Je pense que cette bêtise que j’ai dite, parce que c’était stupide, je ne voudrais pas affronter un autre Mexicain comme je l’ai fait avec Chávez. Ça fait mal, vous divisez les pays et les cultures, je n’ai pas aimé ça. Je ne veux plus revivre ça », a déclaré De La Hoya lors d’une interview pour Fino Boxing.

Rappelons que Saúl Álvarez est resté plusieurs années sous le promoteur d’Óscar de la Hoya : Golden Boy Promotions, mais une différence contractuelle a séparé les deux boxeurs, à ce moment-là a commencé une guerre de déclarations.