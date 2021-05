Boxe: Demetrius Andrade: “Eddie Hearn doit me chercher Canelo Álvarez ou GGG”

Demetrius Andrade défie GGG et Canelo Álvarez.

Démétrius Andrade poursuit sa mission d’affronter Saúl Álvarez, mais la négociation ne semble pas avancer selon le cChampion des poids moyens WBO tout cela à cause d’Eddie Hearn.

Andrade, qui a défié Canelo en pleine conférence après la victoire contre Billy Saunders, assuré pour Dazn’s Boxing Show que la raison pour laquelle les grands combats ne viennent pas pour lui est à cause du promoteur.

Si Eddie Hearn apprécie vraiment ce que c’est, alors que devons-nous faire pour obtenir le combat de Canelo, et pour moi, la personne la plus proche de ce ticket est GGG “

“Eddie Hearn est mon promoteur, Cela m’a aidé et m’a rendu actif, gagnant de l’argent, me mettant au service de mes besoins. PMais en ce qui concerne m’aider à entrer dans un combat GGG, un combat Canelo cela ne se produit pas. Il a essayé d’aider Jermell Charlo: il a offert sept millions de dollars, pas de contre-offre. “

Le combattant des poids moyens a déclaré que si Hearn était intéressé par son avenir, il devait obtenez oui ou oui à Canelo ou GGG.

“Si Eddie Hearn apprécie vraiment ce que c’est, Alors, que devons-nous faire pour obtenir le combat de Canelo, et pour moi, la personne la plus proche de ce ticket est GGG. Si GGG ne veut pas le faire, je devrai combattre quelqu’un. J’ai hâte d’être vieux et ridé. “