Boxe : Deontay Wilder se lance contre Tyson Fury : “Je ne pense pas qu’il avait le Covid”

Le combat a été reprogrammé 2 fois

Le boxeur Deontay Wilder ne s’inquiète pas du report de son combat avant Tyson fureur, après que les Britanniques aient été testés positifs pour Covid-19. C’est la deuxième fois que ce match est reporté, c’est pourquoi l’Américain en a parlé sur The PBC Podcast.

Le boxeur a assuré que le problème de Fury n’était pas qu’il avait Covid, mais plutôt que ses partenaires d’entraînement blessaient les britanniques, il savait donc qu’il n’était pas dans une condition optimale pour son troisième combat.

“Je ne peux pas contrôler si c’est un mensonge ou la vérité. Vous savez ce que je dis? Parce que je ne crois rien de tout cela, rien de ce qu’ils ont fait. Quiconque essaie de se présenter depuis juillet, quiconque a payé des centaines de milliers de dollars pour ne pas se battre, vous ne pouvez pas croire cette personne. Vous savez et honnêtement, je ne pense pas avoir eu Covid. Regardez ses actions, il est allé dans différents endroits et des choses comme ça. Il n’agit certainement pas comme ça. »Plus sauvage assuré.

L’Américain n’a pas aimé ça, car il assure qu’il y a beaucoup de familles et de personnes qui ont contracté le virus et qu’ils ne peuvent pas jouer avec votre thème comme ça. “La seule chose qui m’a dérangé, c’est que tant de personnes ici, y compris des membres de la famille qui ont eu Covid, et pour quelqu’un avec qui jouer, je ne le prends pas à la légère. “, a-t-il commenté agacé.

La nouvelle date de Le combat est prévu pour le 9 octobre au T-Mobile Arena de Las Vegas., leur dernière rencontre a eu lieu il y a plus d’un an, le 22 février 2020, où Fury a remporté la victoire.