Boxe : Dillian Whyte attaque Wallin : « Je combats Fury ou je combats quelqu’un qui ne sait même pas parler correctement.

Dillian Whyte se jette sur Otto Wallin et parle de Tyson Fury. .

Dillian Whyte a de nouveau parlé de l’annulation de son combat avec Otto Wallin, et s’est défendu contre les accusations selon lesquelles il aurait simulé une blessure à pour pouvoir affronter Tyson Fury.

Dans une interview pour la BBC, Pourquoi vous avez mentionné que, bien qu’il soit blessé, il préfère mille fois combattre Fury, que contre Wallin, qu’il ne considère pas important.

« C’est une évidence. Tyson Fury est considéré comme le plus grand poids lourd de tous les temps. Alors je le combats, je combats quelqu’un qui ne sait même pas parler correctement. »

Le champion par intérim des poids lourds a noté que l’agacement de Wallin c’est pour tout l’argent qu’il a dépensé pour son camp d’entraînement qu’il espérait gagner en y faisant face.

« Tout ce qu’il fait, c’est pleurer. ment [el promotor Dmitriy] Peu de place ils pleurent comme des bébés. Pleurer que j’ai perdu 15 000 livres au camp d’entraînement. J’ai passé dix fois plus en camp d’entraînement. »

Whyte a expliqué que la blessure à l’épaule a été ressentie lors de son entraînement et que les médecins étaient ceux qui ne lui permettaient pas de concourir.

« Les gens savent que je ne me retire pas des combats. Mon épaule vient de se fermer complètement, j’avais mal. Je suis sorti du ring et j’ai dit que quelque chose n’allait pas ici. Il n’est pas correct de ma part de me plaindre de cela. Nous sommes allés faire une IRM le lendemain et cela montrait que mon épaule était bien pire que je ne le pensais. Je voulais me battre.

« Wallin était une cerise triée sur le volet. Ce n’était pas un volontaire, c’était juste quelqu’un que j’avais choisi. Je voulais me battre. Je les ai suppliés de me laisser me battre. Si j’ai besoin d’une intervention chirurgicale plus tard, j’ai besoin d’une intervention chirurgicale plus tard. Je l’ai déjà fait, rien de nouveau pour moi. »

Pourquoi ai-je mentionné qu’elle visait Fureur puisqu’il veut le titre des poids lourds que détient l’Anglais.

« Ce sera le plan. C’est Wallin ou Fury après. Bien sûr, Wallin va être contrarié. Vous avez dépensé de l’argent que vous pensiez gagner. J’ai eu des combats qui échouent plusieurs fois, vous ne pouvez pas être contrarié. Mais pendant ce temps, si une meilleure opportunité se présente, J’attendais de me battre pour le titre mondial. Je ne vais pas repousser ça pour combattre Otto Wallin. »