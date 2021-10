Boxe : Dillian Whyte détruit Tyson Fury : « Il ne peut pas prétendre être le plus grand »

Dillian Whyte affrontera Tyson Fury en 2022 pour le titre WBC. .

Dillian pourquoi sera le prochain challenger de Tyson Fury. Le titulaire du titre intérimaire des poids complets par le WBC vise à affronter le «Gypsy King» au printemps 2022 Et bien que le match n’ait pas encore été annoncé, le Jamaïcain a déjà lancé sa première fléchette sur Fury.

‘The Body Snatcher’ récemment Il a critiqué la position de Fury pour s’être positionné comme « le plus grand poids lourd de tous les temps ». Whyte a réitéré qu’il n’a même pas été à la hauteur des meilleurs, mais il a reconnu sa qualité de combattant.

« Il n’a même pas réalisé la moitié de ce que Lennox Lewis a réalisé… Muhammad Ali, Joe Frazier, George Foreman, tous ces gars. Avec qui s’est-il battu ? Deontay Wilder et (Wladimir) Klitschko … Ne peut pas s’appeler le plus grand « ; a-t-il déclaré dans une interview pour CNN.

Précédemment, Whyte avait un combat défensif prévu contre Otto Wallin, qui a été annulé après que le Jamaïcain se soit blessé. Alors que le duel pourrait encore avoir lieu, Eddie Hearn le place comme le prochain rival de Fury. Dillan pense également que ce combat donnerait un saut de qualité à sa carrière.

« Je veux combattre les meilleurs combattants du monde et Tyson Fury est l’homme du moment, c’est le champion poids lourd invaincu. Beaucoup de gars semblent courir après Fury. Et il secoue juste la tête et reste hors de portée et tout ça et personne ne vise son corps, mais je vise sa tête et son corps à chaque minute de chaque tour « ; il ajouta.

Pour sa part, Fury prévoit également de défier Usyk pour tous les sceptres de la division. Mais d’abord, il doit remplir le mandat de WBC pour entrer en collision avec Whyte.