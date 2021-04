Boxe: Dillian Whyte explose contre Andy Ruiz et le traite de faux mexicain

Dillian Whyte s’en prend à Andy Ruiz. AP

Nous sommes à un peu plus d’une semaine pour que nous puissions voir Andy Ruiz revenir sur le ring après une longue absence depuis la perte du titre mondial des poids lourds face à Anthony Joshua et Dillian Whyte demande de ne pas élever le combattant d’origine mexicaine même quand je peux assommer Chris Arreola.

“C’est une bonne décision stratégique pour son équipe, pour lui de revenir et donner une raclée à Chris Arreola. Et tout le monde dira qu’Andy Ruiz est de retour, il est motivé et ça avait l’air génial. Soyons honnêtes, c’est Chris Arreola qu’il se bat. Combat de plaisanterie typique du faux mexicain “.

Le boxeur d’origine jamaïcaine a conclu en notant qu’Arreola était en déclin: «C’est un combat qui lui fera bien paraître. Donnez l’impression que vous avez accompli beaucoup de choses, mais sur le papier, ce n’est pas le cas. Chris Arreola est brûlé depuis quelques années. Si Andy Ruiz combattait Chris Arreola il y a quelques années, les gens diraient que c’est une bataille d’ordures. Maintenant c’est pareil, sinon pire. C’était un combattant décent à son apogée, mais il est à la retraite depuis deux ans depuis sa défaite face à Adam Kownacki. “