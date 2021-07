Boxe : Dillian Whyte, l’option pour remplacer Tyson Fury dans le combat contre Deontay Wilder

Dillian Whyte pourra combattre Deontay Wilder dans le cas où le trilogue contre Tyson Fury serait annulé. PA

Avant le éventuelle annulation de la trilogie entre Deontay Wilder et Tyson Fury, le champion intérimaire des poids lourds WBC, Dillian Whyte serait la principale option pour enregistrer la carte. Le Jamaïcain sera intéressé par l’idée, malgré la préparation d’une défense dans les semaines à venir.

Selon le promoteur Eddie Hearn, Whyte est répertorié comme le combattant idéal pour monter sur le ring s’ils cherchent toujours à se battre le 24 juillet. Le «Gypsy King» a été testé positif pour le coronavirus, donc la décision de reporter le combat a pris force au cours des dernières heures.

« J’ai parlé à Dillian Whyte ; il combattra fin août, mais est prêt à sauter le 24 juillet contre Wilder » ; Hearn a écrit. ‘The Body Snatcher’ n’a eu aucune activité depuis qu’il a battu Alexander Povetkin par KO et a pris le sceptre.

J’ai parlé à @DillianWhyte – il doit se battre fin août mais prêt à sauter le 24 juillet contre Wilder ? Eddie Hearn (@EddieHearn) 8 juillet 2021

Cependant, malgré l’offre, Whyte n’était pas aussi optimiste quant à la possibilité d’être mesuré à Las Vegas contre « Bronze Bomber » : “Wilder est confus. C’est un garçon très confus et trompé. Il ne me combattra jamais, c’est un lâche. Faire des excuses. Il s’est enfui et s’est caché de moi pendant plus de trois ans et n’a pas le droit de mentionner mon nom”, a-t-il souligné.

Quant à l’éventuel report de la troisième bagarre entre Fury et Deontay, On dit que le 9 octobre serait la première option. En attendant, l’ancien champion n’a pas commenté la possibilité de se mesurer dans les prochains jours contre Dillian.