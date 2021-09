Boxe : Donald Trump commentant le combat entre Evander Holyfield et Vitor Belford

Donald Trump racontant le combat entre Evander Holyfield et Vitor Belford. .

Le combat entre Evander Holyfield et Vitor Belford arrive après la sortie de Oscar de la Hoya car il a été testé positif au coronavirus. Le combat vole déjà la vedette et même l’attention des l’ancien président Donald Trump, qui se joindra à la diffusion de l’événement pour le raconter.

Selon les informations d’ESPN, l’ancien président sera au Hard Rock Hotel & Casino rejoindre une émission de gamecast pour raconter avec son fils, Donald Trump Jr le combat en direct.

“J’aime les grands combattants et les grands combats. J’ai hâte de vous voir ce samedi soir et de partager mes réflexions sur le ring. Vous ne voulez pas manquer cet événement spécial », a déclaré Donald Trump.

Les atouts seront sur l’émission complète de quatre combats qui comprend le match entre Anderson Silva contre Tito Ortiz et David Haye contre Joe Fournier.

Ce n’est pas la première fois qu’une célébrité rejoint les émissions de Thriller et c’est ça Snoop Dogg était présent pour raconter le combat de Mike Tyson et Roy Jones Jr, en plus du combat d’avril entre Jake Paul et Ben Askren. Alors que Trump était lié à la boxe après dans les années 70 et 80, il a organisé plusieurs combats dans ses hôtels et casinos.

Les fans auront la possibilité d’acheter le L’émission grand public ou le gamecast de Trump pour 49,99 $.