Boxe : Du coin : Les frères Paul contre la boxe

Les frères Paul et leur incursion controversée dans le monde de la boxe.

Faisons quelque chose de très clair. Je ne suis pas du tout fan des frères Logan et Jake Paul.

Dans le cas de Jake, la liste pour le haïr est longue, des vidéos utilisant un langage raciste, des poursuites judiciaires de ses voisins et du propriétaire pour son comportement, déclarant que La pandémie actuelle de COVID-19 est fausse et organise des fêtes massives, et la plus grave : quelques accusations d’agression sexuelle.

Logan a eu beaucoup d’ennuis, le plus tristement célèbre d’entre eux une vidéo enregistrée dans la forêt d’Aokigahara qui contenait l’image d’une personne qui s’était suicidée, le téléchargeant sur sa chaîne YouTube d’une manière terriblement insensible juste pour quelques vues.

Son énorme popularité a été établie et claire dans les réseaux sociaux et l’espace de l’émission et du PPV a été parfaitement déplacé. Les deux auront leurs plus grandes expositions dans les prochains jours. Logan Paul affrontera Floyd Mayweather lors d’une exposition de boxe ce samedi et Jake Paul contre l’ancien champion des poids mi-moyens de l’UFC Tyron Woodley le 28 août.

Cela dit, ce qu’ils font dans les sports de combat ne vient pas à moi, ni à moi. Ce n’est pas de la boxe, ce n’est pas non plus un “freakshow” comme certains veulent l’appeler. C’est du divertissement. Rien d’autre. Une version amplifiée de ce que nous appelons la boxe en col blanc, où les gens qui s’entraînaient à la boxe ont décidé de commencer à organiser des matchs d’exhibition dans leurs gymnases. Ajoutez la célébrité, la portée, et nous les frappons avec deux frères qui ne le sont pas, ce ne sont pas des boxeurs.

Celui qui a fait le plus d’efforts pour paraître légitime est Jake Paul mais, Quand peut-on dire qu’il est boxeur ? Tout d’abord lorsqu’il boxe un boxeur professionnel, de préférence de sa taille ou de sa division, ce qu’il n’a pas fait jusqu’à présent. Vous n’avez pas besoin d’être quelqu’un avec une vaste expérience, loin de là, juste un boxeur légitime.

Jusqu’à présent, il a affronté, avec ses 1,85 mètre de haut, un autre YouTuber et trois athlètes qui, avec le travail, approchent les 1,75 : Nate Robinson, Ben Askren et maintenant Tyron Woodley. Au moins à Woodley, il n’aura pas un athlète à la retraite ou une arthroplastie de la hanche, mais un combattant de 39 ans avec quatre défaites consécutives. et que cela fait longtemps qu’il n’a pas gagné une seule manche, c’est pourquoi il a été choisi pour ce combat.

Soyons clairs : l’intérêt de paraître légitime n’est qu’une composante de l’augmentation de la popularité et des ventes. Il ne s’agit pas d’être un athlète ou d’être un boxeur. Ils recherchent une partie importante du public qui les déteste tout simplement, ils veulent les voir éliminés et sentent que l’adversaire a à son tour une chance de les vaincre.

Cependant, ils ont déjà gagné. Commandez un public et dans le cas de Logan, il a attiré l’attention de la plus grande star que nous ayons jamais eue dans la boxe. Dans le cas de Jake, il a attiré l’attention d’un véritable champion qui a réussi à chaque étape de sa vie d’athlète, ainsi qu’un contrat avec le nom le plus légitime à l’émission de boxe : Showtime, qui diffusera également la performance de Logan contre Mayweather ce week-end.

Les puristes, amateurs et experts, qui se plaignent avec désinvolture des “dommages” que cela fait à la boxe. Ou ceux qui pensent qu’Askren ou Woodley prennent ces combats pour “défendre” ou “représenter” le MMA ne pourraient pas avoir plus tort.

Aucun des sports n’est à l’essai ici. Floyd ne fait pas ça pour défendre quoi que ce soit ou pour prouver quoi que ce soit, il le fait pour être une star, c’est de l’exposition et de l’argent. Woodley ne le fait pas pour défendre le MMA, il le fait parce que sa relation avec Ben Askren lui permet d’être celui choisi pour saisir cette opportunité et gagner plus d’argent que dans aucun de ses combats à l’UFC.

Relisez cette dernière partie : Tyron Woodley, l’un des champions les plus titrés de l’histoire de l’UFC, gagner plus d’argent dans un match de règles de boxe contre Jake Paul que dans n’importe lequel de ses combats dans l’Octogone. Cela devrait les déranger bien plus que ces combats.

Si vous voulez le voir, allez-y, s’il vous fait répudier, il y a mieux à faire le samedi soir. Ni la boxe ni le MMA ne vont se terminer à cause de cela.

Malheureusement, le MMA a eu une relation très étroite avec des gouvernements despotiques et autocratiques. Un phénomène qui n’est pas nouveau, prenant le sport comme arme de propagande, mais quelque chose dans lequel cela en particulier a été trop à l’aise.

Aujourd’hui, c’est le tour du signal pour la promotion de la Brave Combat Federation. La promotion appartient à Cheikh Khalid bin Hamad Al Khalifa, membre de la Maison de Khalifa, qui ont gouverné Barin depuis que ce territoire a obtenu son indépendance en 1971. Gouvernement qui a eu une empreinte désastreuse sur les droits de l’homme, qui s’est aggravée après le printemps arabe au début de la dernière décennie.

Ce week-end, lors de son 51ème événement, Brave CF est à Minsk, la capitale de la Biélorussie. Un pays dirigé avec autorité par Alexandre Loukachenko depuis 1994, lorsque sa Constitution a été établie après la séparation de l’Union soviétique. La même Biélorussie qui a essentiellement détourné un vol Ryanair à destination de la Lituanie, pour le forcer à atterrir à Minsk et arrêter le dissident Roman Protasevich, responsable d’une chaîne contre Loukachenko dans l’application Telegram.

Ajoutons qu’il y a quelques jours la Biélorussie, où règne un climat d’arrestations d’opposants depuis les dernières élections d’août 2020, Il a interdit à ses citoyens de quitter le pays, même d’avoir des permis de séjour dans d’autres pays.

Bonjour belle ville de Minsk! Biélorussie. 1 juin 2021 @ bravemmafpic.twitter.com/hvsnMxqms3 ? Valentina Shevchenko (@BulletValentina) 1er juin 2021

C’est ici, et en ce moment, où tu as choisi Les Brave CF font leur retour en Europe. Evénement qui a pour visage promotionnel le champion de mouche UFC, Valentina Shevchenko, qui semble que comme beaucoup d’athlètes dans ce sport n’a pas cessé de penser à ce qu’elle soutient tacitement lors de la promotion d’un événement.