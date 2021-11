Boxe : Eddie Hearn : « Canelo peut devenir champion incontesté chez les mi-lourds »

Canelo Álvarez pourrait sauter à 175 livres après son succès chez les super-moyens. .

Sel ‘Canelo’ lvarez à la recherche de nouveaux défis après être devenu le champion incontesté à 168 livres. Le Mexicain cherche à accroître encore sa légende et au vu des diverses rumeurs, le promoteur Eddie Heran n’a pas hésité à commenter que le Mexicain pourrait tenter de faire le saut vers la division semi-complète.

Pour Hearn, Canelo a de solides arguments pour disputer une division supérieure et même conquérir tous les sceptres s’il le souhaite. Bien qu’il ait précisé qu’il aura des défis à relever, où il ne sera même pas un favori.

« Je pense qu’il peut aussi devenir incontesté à 175 livres. Vous avez Dimitry Bivol ; Je pense qu’il serait l’un des favoris dans ce combat, Joe Smith Jr et Beterbiev est une guerre totale absolue. Avec Canelo, il s’agit d’avoir un plan pour un nouveau défi, peut-être que vous voulez passer à 175″ ; manifeste pour iFL TV.

Bien que Hearn ait souligné que le trilov avec Golovkin reste une possibilité en raison des gains que cela signifierait : « Le combat GGG contre Canelo est un combat massif et probablement le combat le plus rentable pour Canelo. Mais il a assez d’argent. Il ne s’agit pas seulement de savoir qui paie le plus d’argent, et ce doit être un combat qui le motive. »

Álvarez n’a pas dit ouvertement quelle serait sa prochaine confrontation en mai. Cependant, il a un large éventail de possibilités. Sauter au poids léger ne serait pas nouveau pour le meilleur livre pour livre du moment, puisqu’en 2019, il a réussi à arracher le titre WBO à Sergey Kovalev par KO.