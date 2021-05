Boxe: Eddie Hearn: “Canelo veut vraiment assommer Saunders, il ne l’a jamais vu comme ça

Eddie Hearn considère Saunders comme le rival le plus dur de la division que Canelo a affronté. @MatchroomBoxe

La semaine du combat n’a fait qu’élever la température avant le combat entre Canelo lvarez et Billy Joe Saunders. Des affrontements dans l’hôtel, l’absence des Britanniques à un événement, les revendications de amao, la présence de Tyson fureur et d’autres ont rendu le combat de samedi très chaud.

Eddie Hearn, le promoteur de Matchroom Boxing, est heureux de tous les événements car cela ne fait que susciter plus d’intérêt pour le combat.

“Hier était frustrant, mais c’était aussi bon pour le spectacle. Tout le monde en parle et c’est énorme. C’est un grand combat. C’est le calibre des combats que nous devons voir. Pour être un grand spectacle le week-end », a-t-il déclaré pour Little Giant Boxing.

Tous les événements ont poussé Canelo, rarement impliqué dans des conversations croisées avant le combat, à se lancer contre les Britanniques et Hearn adore ça. “J’aime. Il veut gagner. Il veut vraiment assommer Billy Joe Saunders. Je ne l’avais pas vu comme ça. Chaque jour est plus intéressant. ”

Le spectacle sera au stade AT&T à Arlington, la maison des Cowboys de Dallas, dans ce qui sera un événement de boxe historique, étant l’événement sportif le plus préféré des fans depuis la pandémie et l’un des combats les plus populaires jamais disputés aux États-Unis pour regarder le combat d’unification de la ceinture. Canelo est un favori, mais Hearn met en garde contre Saunders.

«Il est très difficile à battre, il est intelligent, il est rusé, mais Canelo est un grand combattant, il frappe très fort et il est également considéré comme un boxeur. C’est le combat le plus difficile pour Canelo dans cette division et il doit faire une belle performance pour gagner. “